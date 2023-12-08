ПУМБ попереджує: в Україні набирає обертів шахрайська схема заробітку у меcеджерах

Служба безпеки ПУМБ попереджає клієнтів банку — в Україні набирає обертів нова шахрайська схема у месенджерах Whatsapp та Telegram.

Українцям надходять повідомлення з незнайомих номерів (часто іноземних) з текстом на кшталт: «Доброго дня, вам потрібна неповна зайнятість?». Зловмисники пропонують українцям підзаробити, обіцяючи оплатити виконання нескладних завдань. Таких, як, наприклад, лайки відео, написання оглядів товарів або послуг тощо. Отримавши погодження, шахраї додають жертву до «робочої групи» в месенджерах.

Далі є декілька схем, за допомогою яких зловмистники намагаються заволодіти коштами українців:

Шахраї, нібито для оплати виконаної роботи, запитують конфіденційну інформацію (номер картки, CVV-код, термін дії картки, паролі та логіни) та намагаються отримати доступ до мобільного банкінгу жертви. Отримавши доступ, зловмисники зникають з грошима.

Зловмисники дійсно оплачують лайки відео та товарів. Суми, зазвичай, не дуже великі — 150−250 грн. Через деякий час, здобувши довіру жертви, шахраї пропонують виконати більш серйозні завдання. Наприклад, вимагають викупити дороговартісні товари або забронювати готелі/авіаквитки/концерти/подорожі вартістю 10−50 тис. грн. За виконання цієї «роботи» злодії обіцяють сплатити певний відсоток від витрат або взагалі подвоїти витрачену суму. Всі операції з купівлі або оренди мають бути здійснені на певному сайті, лінк на який надають шахраї. Після виконання завдання та купівлі товарів, шахраї блокують жертву в месенджерах та зникають з грошима.

Шахраї оплачують лайки відео та товарів. Через деякий час, здобувши довіру жертви, зловмисники пропонують відкрити «особливий депозит» на певному сайті. Злодії обіцяють жертві, що за сумлінну працю сума цього «депозиту» буде значно збільшена. Лінк на сайт надається зловмисниками. Після відкриття «депозиту», шахраї блокують жертву в месенджерах та зникають з грошима.

Як уникнути шахрайства?

Ніколи не надавайте конфіденційну інформацію (номер картки, CVV-код, термін дії картки, паролі та логіни) у соціальних мережах незнайомцям

Ніколи не переходьте по лінкам у месенджерах від незнайомців. Це може бути фішинговий сайт, за допомогою якого злодії крадуть персональні дані

Ніколи не здійснюйте жодних платежів для третіх осіб: ризикуєте залишитись без грошей та покупок.

У випадку підозри на шахрайські дії, одразу блокуйте картку та телефонуйте до банка та кіберполіції.

Номери, за якими можна звернутися до ПУМБ: 0442907290, 0962907290, 0502907290, 0932907290. Також, можна зателефонувати безпосередньо з сайту банка. Навіть у випадку відсутності картки, паспорту, ІНН чи інших документів — банк прийме дзвінок та оперативно відреагує на звернення. Також, нагадуємо, що ПУМБ надає послугу «Захист від шахраїв» для власників дебетової картки всеКАРТА та кредитної картки всеМОЖУ. Страхування покриває можливі втрати від найпоширеніших видів шахрайства з банківськими картами.

І, найголовніше, пам’ятайте — «легких грошей» не буває. Будьте уважні!