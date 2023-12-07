Курс валют на 7 грудня: Долар на готівковому ринку не змінився, а євро втратило 5 копійок

У четвер, 7 грудня, на готівковому ринку курс долара у купівлі та у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 5 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі, а у продажу не змінився. Курс євро додав 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,45 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,45, євро — 40,38−40,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,69−36,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,55−39,56 грн/євро.