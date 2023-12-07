В ЄЦБ назвали криптовалюти альтернативою фіату

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 грудня 2023, 11:15

В ЄЦБ назвали криптовалюти альтернативою фіату

В умовах недоступності TradFi криптовалюти виступають альтернативою, особливо в країнах з ринком, що формується, і молодшим населенням. Такого висновку дійшли аналітики EЦБ, пише Forklog.

В умовах недоступності TradFi криптовалюти виступають альтернативою, особливо в країнах з ринком, що формується, і молодшим населенням.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

Згідно з дослідженням, девальвація національних валют призвела до збільшення кількості біткоїн-трансакцій. Своєю чергою стейблкоїни можуть набути широкого поширення серед приватних осіб та компаній для компенсації відсутності фінансових альтернатив.

В основу документа ліг аналіз біткоїн-трансакцій у парах із 44 фіатними валютами на найбільших P2P-платформах LocalBitcoins та Paxful за період із січня 2018 по квітень 2022 року.

Експерти виявили негативну кореляцію між показниками банківської глибини та цифровізації із частотою використання криптовалют.

Читайте також: Dogecoin відзначила десятирічний ювілей і виросла до річного максимуму

Аналітики навели причини, які можуть пояснювати зростаючу популярність біткоїна та інших криптовалют:

  • використання як спекулятивних активів в умовах обмеженого вибору традиційних об'єктів для інвестицій;
  • більш висока цінність порівняно з фіатними валютами на тлі ослаблення останніх або через високу інфляцію;
  • застосування як платіжний засіб у транскордонних транзакціях, щоб обійти контроль за рухом капіталу або знизити вартість отримання переказів.

Нагадаємо

2022 року в ЄЦБ назвали стейблкоїни непридатними засобами платежу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
7 грудня 2023, 11:58
#
В умовах недоступності TradFi криптовалюти виступають альтернативою

Перекладіть хтось що тут сказано. Дякую.
+
0
Три літри
Три літри
7 грудня 2023, 12:00
#
Згідно з дослідженням, девальвація національних валют призвела до збільшення кількості біткоїн-трансакцій. Своєю чергою стейблкоїни можуть набути широкого поширення серед приватних осіб та компаній для компенсації відсутності фінансових альтернатив.

Стейблкоїни це взагаліто технічні дублі національних валют тож інфляція так само краде їх вартість.
+
0
Три літри
Три літри
7 грудня 2023, 12:02
#
Експерти виявили негативну кореляцію між показниками банківської глибини та цифровізації із частотою використання криптовалют.

А як же тоді Україна з її найвищім у світі сприйняттям криптовалют та можливістю переказувати гроші кому завгодно що не доступно великої кількості людей першого світу?

Кореляція тут є, позитивна — з рівнем фінансової неграмотності населення та рівнем сприйняття тіньового ринку. Чим більше населення НЕ володіє банківською глибиною тим більше воно шукає рішення своїх проблем у крипті яка здається простою та зручною. Чим більше населення погоджується на тіньовий обіг грошей, тим кращим виглядає використання крипти яка абсолютно ніяк не регулюється державої і в 99% держава поняття не має про статки та операції. Саме тому Україна має такий рівень «сприйняття».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами