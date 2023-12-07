В умовах недоступності TradFi криптовалюти виступають альтернативою, особливо в країнах з ринком, що формується, і молодшим населенням. Такого висновку дійшли аналітики EЦБ, пише Forklog.
В ЄЦБ назвали криптовалюти альтернативою фіату
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Що кажуть аналітики
Згідно з дослідженням, девальвація національних валют призвела до збільшення кількості біткоїн-трансакцій. Своєю чергою стейблкоїни можуть набути широкого поширення серед приватних осіб та компаній для компенсації відсутності фінансових альтернатив.
В основу документа ліг аналіз біткоїн-трансакцій у парах із 44 фіатними валютами на найбільших P2P-платформах LocalBitcoins та Paxful за період із січня 2018 по квітень 2022 року.
Експерти виявили негативну кореляцію між показниками банківської глибини та цифровізації із частотою використання криптовалют.
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Аналітики навели причини, які можуть пояснювати зростаючу популярність біткоїна та інших криптовалют:
- використання як спекулятивних активів в умовах обмеженого вибору традиційних об'єктів для інвестицій;
- більш висока цінність порівняно з фіатними валютами на тлі ослаблення останніх або через високу інфляцію;
- застосування як платіжний засіб у транскордонних транзакціях, щоб обійти контроль за рухом капіталу або знизити вартість отримання переказів.
Нагадаємо
2022 року в ЄЦБ назвали стейблкоїни непридатними засобами платежу.
Коментарі - 3
Перекладіть хтось що тут сказано. Дякую.
Стейблкоїни це взагаліто технічні дублі національних валют тож інфляція так само краде їх вартість.
А як же тоді Україна з її найвищім у світі сприйняттям криптовалют та можливістю переказувати гроші кому завгодно що не доступно великої кількості людей першого світу?
Кореляція тут є, позитивна — з рівнем фінансової неграмотності населення та рівнем сприйняття тіньового ринку. Чим більше населення НЕ володіє банківською глибиною тим більше воно шукає рішення своїх проблем у крипті яка здається простою та зручною. Чим більше населення погоджується на тіньовий обіг грошей, тим кращим виглядає використання крипти яка абсолютно ніяк не регулюється державої і в 99% держава поняття не має про статки та операції. Саме тому Україна має такий рівень «сприйняття».