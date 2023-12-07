В ЄЦБ назвали криптовалюти альтернативою фіату

В умовах недоступності TradFi криптовалюти виступають альтернативою, особливо в країнах з ринком, що формується, і молодшим населенням. Такого висновку дійшли аналітики EЦБ, пише Forklog.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

Згідно з дослідженням, девальвація національних валют призвела до збільшення кількості біткоїн-трансакцій. Своєю чергою стейблкоїни можуть набути широкого поширення серед приватних осіб та компаній для компенсації відсутності фінансових альтернатив.

В основу документа ліг аналіз біткоїн-трансакцій у парах із 44 фіатними валютами на найбільших P2P-платформах LocalBitcoins та Paxful за період із січня 2018 по квітень 2022 року.

Експерти виявили негативну кореляцію між показниками банківської глибини та цифровізації із частотою використання криптовалют.

Читайте також: Dogecoin відзначила десятирічний ювілей і виросла до річного максимуму

Аналітики навели причини, які можуть пояснювати зростаючу популярність біткоїна та інших криптовалют:

використання як спекулятивних активів в умовах обмеженого вибору традиційних об'єктів для інвестицій;

більш висока цінність порівняно з фіатними валютами на тлі ослаблення останніх або через високу інфляцію;

застосування як платіжний засіб у транскордонних транзакціях, щоб обійти контроль за рухом капіталу або знизити вартість отримання переказів.

Нагадаємо

2022 року в ЄЦБ назвали стейблкоїни непридатними засобами платежу.