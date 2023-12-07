G7 введе заборону на прямі поставки російських алмазів

Домовленність G7

Західні країни остаточно домовилися про запровадження санкцій на алмази із росії. Заборона на імпорт набуде чинності з 1 січня 2024 року, потім протягом року поступово буде впроваджуватися ембарго на обіг каменів.

Згідно з новими заходами, країни заборонять непромислові алмази з росії до січня, а російські алмази, що продаються третіми країнами, — з березня.

Читайте: Єврокомісія схвалила заборону на російські алмази — AFP

За даними видання, лідери G7 також планують посилити контроль за використанням росією міжнародної фінансової системи та запровадити більше санкцій, щоб забезпечити обмеження ціни на російську нафту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель разом із Європейською комісією представили державам-членам пропозицію щодо 12 пакета санкцій проти рф.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф, а також «інших важливих економічних операторів».