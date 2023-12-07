Нацбанк затвердив новий бенчмарк-ОВДП

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Які ОВДП додадуть

З 11 грудня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000229116, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 7 листопада 2023 року.

Таке рішення надалі сприятиме збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком.

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Нагадаємо

З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

З 11 грудня 2023 року він включатиме одинадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 та новий UA4000229116.