НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП з 11 листопада

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З 11 листопада 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228811, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 10 жовтня 2023 року.

Що це дасть

За оцінками Національного банку, це сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком й надалі.

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Нагадаємо

З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів.