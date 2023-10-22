Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.
НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП з 11 листопада
З 11 листопада 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228811, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 10 жовтня 2023 року.
Що це дасть
За оцінками Національного банку, це сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком й надалі.
Читайте: Нацбанк затвердив новий бенчмарк-ОВДП
Нагадаємо
З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі