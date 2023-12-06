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6 грудня 2023, 19:32

Обсяг угод на міжбанку зріс втричі — член ради НБУ

Обсяг угод між банками, без участі Нацбанку, порівняно з вереснем збільшився втричі — до майже $90 млн на день. Про це заявив член ради НБУ Василь Фурман на брифінгу, передає Укрінформ.

Обсяг угод між банками, без участі Нацбанку, порівняно з вереснем збільшився втричі — до майже $90 млн на день.

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Різкої зміни курсу не буде

Фурман підкреслив, що ситуація на валютному ринку стабільна і контрольована й не варто очікувати різких змін курсу. Він нагадав, що з 1 жовтня НБУ змінив валютно-курсову політику, перейшовши від фіксованого курсоутворення до режиму керованої гнучкості.

«І ми бачимо, що ринок пристосувався до нових умов. У листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації на валютному ринку порівняно з вереснем, до моменту набрання чинності рішенням про зміну курсового режиму», — підкреслив Фурман.

Він також додав, що обсяг угод між банками, без участі НБУ, порівняно з вереснем збільшився втричі — до майже $90 млн на день. Натомість середньоденний чистий продаж валюти Нацбанком зменшився до $111 млн порівняно зі $128 млн у вересні.

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Фурман констатував, що офіційний курс коливається в обидва боки, реагуючи на зміни на валютному ринку.

Стабільною, за словами члена ради НБУ, є й ситуація в готівковому сегменті. З початку листопада гривня зміцнилася майже на 1%, а різниця між офіційним та готівковим курсом скоротилася до 3%.

Прогнози

Фурман спрогнозував, що попри теперішню невизначеність із надходженням наступного року міжнародної фінансової допомоги, рівень золотовалютних резервів України й надалі залишатиметься високим. Отже, Національний банк матиме ресурс для унеможливлення значних курсових коливань.

Також позитивно впливатимуть на ситуацію на валютному ринку низький рівень інфляції (вона хоч і пришвидшиться порівняно з нинішніми показниками, однак не перевищить 10% у річному вимірі), подальше економічне зростання (за прогнозами, на рівні 4% за підсумками 2024-го) і стабільність банківської системи.

Поміж основних ризиків — загострення ситуації на фронті та різке зменшення обсягів фінансової допомоги від міжнародних партнерів, пояснив Фурман.

Джерело: Мінфін
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