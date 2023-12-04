Через зміцнення гривні бюджет недорахував 1,2 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 грудня 2023, 17:05

Через зміцнення гривні бюджет недорахував 1,2 мільярда

Зміцнення гривні у листопаді «коштувало» бюджету понад 1,2 мільярда. Це сталося через скасування Нацбанком фіксованого курсу. Про це пише Економічна правда з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зміцнення гривні у листопаді «коштувало» бюджету понад 1,2 мільярда.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зазначає видання, гривневі надходження до бюджету від конвертації іноземної допомоги могли б бути на 1,25 млрд грн більшими, якби офіційний курс долара залишався фіксованим, на рівні 36,5686 грн.

Протягом листопада для фінансування видатків бюджету уряд конвертував $1,23 млрд та €1,94 млрд євро. Загалом було проведено 30 транзакцій з конвертації коштів із валютних рахунків уряду: 17 з конвертації доларів та 13 з конвертації євро. При цьому, на рахунки уряду надійшло $398,75 млн та €1,504 млрд.

Читайте також: Прогноз курсу долара та євро на 4−8 грудня: чи готовий НБУ зберегти коридор 36−36,6 грн/$

Обмін іноземної валюти на гривні уряд проводить за офіційним курсом Національного банку. Загалом, від обміну валюти уряд отримав 120,192 млрд грн: з них 44,49 млрд грн — від продажу доларів та 75,7 млрд грн — від продажу євро.

Після 2 жовтня Національний банк оголосив про скасування режиму фіксованого курсу та перейшов до режиму керованої гнучкості. Внаслідок цього курс долара почав коливатися. При цьому, протягом усього листопада офіційний курс долара був нижчим, ніж до скасування фіксованого курсу, тобто нижчим за 36,5686 грн за долар. Як наслідок, нижчим був і курс євро, який НБУ розраховує залежно від курсу американської валюти.

Через зміцнення гривні в офіційних курсах НБУ, гривневий еквівалент міжнародної допомоги, яка надійшла до бюджету, виявився на 1,255 млрд грн меншим, ніж якби політика фіксованого курсу тривала й надалі. Зокрема, бюджет недоотримав 448,86 млн грн внаслідок зменшення офіційного курсу долара та 806,08 млн грн внаслідок зменшення курсу євро.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
82845392
82845392
4 грудня 2023, 17:34
#
О, а где же свидетели «будеттокадешеветь» и «апослевойныващебудет20»? :) Еще аргументик был: «нам нужна крепкая гривна, чтобы задешево импортировать товары для ВСУ».

> Це сталося через скасування Нацбанком фіксованого курсу

Только из-за этого, правда? А ничего, что он МБ заливал баксом как потерпевший, при стабильном и постоянном превышении спроса над предложением? Кто заставлял это делать — отсутствие фиксированного курса?
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
4 грудня 2023, 17:40
#
Можна подумати що НБУ не знав для чого на нього тиснуть западні брокерські компанії, котрі в нас тут як риба у воді, скасувати фіксований курс. Зіграли на пониження вивели відсотки з облігацій, а двлі хоч трава не рости. Вони і так попали з цим курсом на бабло нормально, продавши по 25 грн за доалр до війни і купивши облігації. Та й всі зна.ть що у золотовалютних запасах, які нібито виросли. це не наші гроші , а їхні і вони коли не будь їх все-одно виведуть. Вони так робили в багатьох країнах Аргентина наприклад до сих пір обовтується від їхніх махінацій.
+
+30
litmax
litmax
4 грудня 2023, 18:37
#
Да, это моя страна, тут укрепление нацвалюты — плохо, госконтроль за бизнесом — плохо, работать за зарплату — плохо, доступное жилье — плохо, получить положенный по конституции земельный участок — плохо. А что же хорошо? Недра зарубежному инвестрору — хорошо (государству и народу-плохо), идти строем в военкомат — хорошо, пересылать деньги с заработков — хорошо, учиться на коммерческой основе — хорошо, а на бюджете — плохо…
+
+15
parseval
parseval
4 грудня 2023, 20:03
#
Судячи по вашому комменту ви трохи з іншої країни.
+
+15
Nasams Here
Nasams Here
4 грудня 2023, 20:20
#
Валіза-вокзал- *** .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами