Через зміцнення гривні бюджет недорахував 1,2 мільярда

Зміцнення гривні у листопаді «коштувало» бюджету понад 1,2 мільярда. Це сталося через скасування Нацбанком фіксованого курсу. Про це пише Економічна правда з посиланням на дані Державної казначейської служби.

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Як зазначає видання, гривневі надходження до бюджету від конвертації іноземної допомоги могли б бути на 1,25 млрд грн більшими, якби офіційний курс долара залишався фіксованим, на рівні 36,5686 грн.

Протягом листопада для фінансування видатків бюджету уряд конвертував $1,23 млрд та €1,94 млрд євро. Загалом було проведено 30 транзакцій з конвертації коштів із валютних рахунків уряду: 17 з конвертації доларів та 13 з конвертації євро. При цьому, на рахунки уряду надійшло $398,75 млн та €1,504 млрд.

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Обмін іноземної валюти на гривні уряд проводить за офіційним курсом Національного банку. Загалом, від обміну валюти уряд отримав 120,192 млрд грн: з них 44,49 млрд грн — від продажу доларів та 75,7 млрд грн — від продажу євро.

Після 2 жовтня Національний банк оголосив про скасування режиму фіксованого курсу та перейшов до режиму керованої гнучкості. Внаслідок цього курс долара почав коливатися. При цьому, протягом усього листопада офіційний курс долара був нижчим, ніж до скасування фіксованого курсу, тобто нижчим за 36,5686 грн за долар. Як наслідок, нижчим був і курс євро, який НБУ розраховує залежно від курсу американської валюти.

Через зміцнення гривні в офіційних курсах НБУ, гривневий еквівалент міжнародної допомоги, яка надійшла до бюджету, виявився на 1,255 млрд грн меншим, ніж якби політика фіксованого курсу тривала й надалі. Зокрема, бюджет недоотримав 448,86 млн грн внаслідок зменшення офіційного курсу долара та 806,08 млн грн внаслідок зменшення курсу євро.