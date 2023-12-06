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6 грудня 2023, 18:55

Уперше за рік на ринку праці зросла конкуренція — дослідження Work.ua

У листопаді ситуація на ринку праці відповідала сезонним коливанням: після буму вакансій у жовтні кількість пропозицій роботи зменшилася. Водночас кількість відгуків від шукачів уперше за 2023 рік зросла. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

У листопаді ситуація на ринку праці відповідала сезонним коливанням: після буму вакансій у жовтні кількість пропозицій роботи зменшилася.
Фото: freepik.com

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Уже четвертий місяць поспіль роботодавці розміщують понад 100 000 вакансій. Але у відновленні ринку праці все ще маємо диспропорції за регіонами. Хоча восени чимало компаній релокувалися в прифронтові регіони, кількість вакансій тут усе ще значно менша за довоєнні показники.

Важливим чинником на ринку праці стає військовий рекрутинг. Зокрема, у листопаді найбільший приріст вакансій спостерігаємо в категорії «Охорона, безпека», де раніше були розміщені військові вакансії. Також серед посад із найбільшою зарплатою — фахівці, які потрібні війську.

Позитивні тенденції

Аналітика листопаду виявила дві позитивні тенденції. По-перше, вкотре розмір середньої заробітної плати зріс, і тепер складає 18 500 грн. По-друге, уперше за 2023 рік на ринку праці зросла конкуренція серед шукачів. І хоча говорити про подолання дефіциту кадрів ще дуже рано, це дає підґрунтя для стриманого оптимізму на майбутнє.

Прифронтові регіони нарощують кількість вакансій

У листопаді 2023 року, роботодавці опублікували 101 467 вакансій. Як порівняти із жовтнем, кількість пропозицій роботи скоротилася на 3%. Така динаміка є цілком закономірною для сезонних коливань на ринку праці: після піку активності у вересні та жовтні, кількість вакансій поступово скорочується. Тож наступного пожвавлення варто очікувати вже після сезону зимових свят.

Зазначається, що вже четвертий місяць поспіль кількість вакансій перевищує 100 000. Робота в Україні є, але географія відновлення ринку праці залишається нерівномірною.

Як порівняти із довоєнними показниками, найбільший приріст робочих місць бачимо на заході країни: у Закарпатській (180%), Івано-Франківській (167%), Хмельницькій (147%), Чернівецькій (142%) та Львівській області (138%).

Однак в листопаді проти минулого місяця приріст вакансій фіксуємо в прифронтових областях: Чернігівській (+3%, 1 182 вакансій), Миколаївській (+2%, 1 263), Запорізькій (+1%, 1 869).

В абсолютній кількості пропозицій роботи лідирують Київська (33 904), Дніпропетровська (9 633), Львівська (9 463), Одеська (6 782) та Харківська області (3 715). У цих пʼяти регіонах зосереджено 63% робочих місць.

На географію відновлення ринку праці впливає релокація українського бізнесу. Наприкінці листопада Опендатабот проаналізував найпопулярніші маршрути переміщення підприємств. Цікаво, що 27% від загальної кількості компаній виїхала з Києва. Але водночас столиця також очолює перелік регіонів, куди переїздять компанії — 22% від загальної кількості релокантів.

Також аналітики зʼясували, що наразі найпопулярніший маршрут для переїзду бізнесу — з Києва до Одещини: цей шлях вибрали 350 компаній. Також у трійці лідерів — маршрут «Київ-Харківщина», яким скористалися 289 бізнесів. Тож ринок праці в прифронтових регіонах поступово буде пожвавлюватися.

Серед трендів — військовий рекрутинг та дефіцит кадрів у медицині

У листопаді зменшення кількості вакансій на ринку відобразилося на всіх категоріях-лідерах. Єдиний виняток — категорія «Медицина, фармацевтика», де відкрито 6 583 вакансій, як і в жовтні. Як бачимо, дефіцит кадрів у цій сфері все ще не вщухає.

Найбільшу кількість роботи українцям уже другий місяць поспіль пропонує категорія «Робочі спеціальності, виробництво» (-6% до жовтня, 18 879 вакансій). Попередній незмінний лідер, «Сфера обслуговування», має 17 989 пропозицій роботи (-8%). Також серед лідерів категорії «Продаж, закупівля» (-2%, 13 711), «Роздрібна торгівля» (-3%, 12 438), «Логістика, склад, ЗЕД» (-5%, 10 765), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (-1%, 9 615).

Водночас помітний приріст пропозицій роботи маємо в категорії «Охорона, безпека» (+15%, 2 494 вакансій).

Також зросла кількість вакансій у категорії «Телекомунікації та зв’язок» (+2%, 4 039) та «Юриспруденція» (+1%, 1 257).

У листопаді найбільше зріс попит на таких фахівців:

  • сімейний лікар (+27% до жовтня, 128 вакансій);
  • головний інженер (+15%, 122);
  • соціальний педагог (+15%, 297);
  • хірург (+12%, 112);
  • лідогенератор (+12%, 124);
  • начальник відділу кадрів (+11%, 120);
  • менеджер ЗЕД (+10%, 301);
  • хімік (+7%, 109);
  • бізнес-тренер (+7%, 110);
  • завідувач складу (+7%, 272).

Попри загальний спад кількості вакансій, збільшилася кількість пропозицій роботи для ветеранів (+4% до жовтня, 5 804), пенсіонерів (+2%, 3 935) та людей з інвалідністю (+1%, 8 541).

У сфері IT — емоційні гойдалки

У листопаді 331 491 шукач оновив або створив резюме на сайті Work.ua. Це на 4% менше, ніж було в жовтні. Попри це, уперше за 2023 рік конкуренція серед шукачів збільшилася.

Зростання конкуренції на 6% не дає можливості говорити про подолання дефіциту кадрів, особливо перед традиційним «низьким сезоном» у наймі. Проте це все ж позитивний сигнал для ринку праці.

Найбільшу кількість відгуків на вакансії отримують роботодавці в Київській, Харківській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях. А от найменшу — у Закарпатській, Херсонській, Чернівецькій, Черкаській та Житомирській області.

І хоча в усіх регіонах-лідерах конкуренція за вакансію зросла на 5−12%, роботодавці тут однаково отримують упʼятеро менше відгуків, ніж ті, хто пропонує віддалений формат роботи. Українці воліють працювати онлайн, і ця тенденція навряд чи зміниться найближчим часом.

А от де стабільності поки що немає, то це у сфері IT. Адже тут спостерігаємо справжні емоційні гойдалки: за деякими посадами кількість відгуків змінюється на 30% від місяця до місяця. Водночас конкуренція за вакансії айтівців у понад 20 разів вища середньої на ринку праці.

Найбільш конкурентною залишається посада верстальника — у середньому на неї відгукується 219 кандидатів. Також серед фаворитів у шукачів вакансії Front-end програмістів — 215 відгуків, вебдизайнерів — 157, тестувальників — 118, JavaScript-програмістів — 95. Але, як порівнювати із жовтнем, найбільше зросла кількість відгуків на вакансії для C# програмістів (+41% до жовтня, 68 відгуків) та Python-програмістів (+35%, 72 відгуки).

Натомість рекрутерам найважче закривати вакансії ендоскопіста, гірника, ендокринолога, гастроентеролога, порізчика, гірудотерапевта, штампувальника, майстра виробничого навчання.

Середня зарплата — 18 500 грн

У листопаді середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 500 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 500 грн), Одеській (+150 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн), та Харківській області (+500 грн до 17 500 грн).

Найбільше зростання зарплат відчули працівники в таких сферах:

  • з 35 000 до 37 500 — «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;
  • з 23 000 до 24 000 — «Продаж, закупівля»;
  • з 20 000 до 22 250 — «Страхування»;
  • з 20 000 до 21 000 — «Управління персоналом, HR»;
  • з 18 500 до 20 000 — «Медицина, фармацевтика»;
  • з 19 000 до 20 000 — «Телекомунікації та зв’язок»;
  • з 16 000 до 19 000 — «Охорона, безпека»;
  • з 18 000 до 19 000 — «Робочі спеціальності, виробництво»;
  • з 17 500 до 18 300 — «Юриспруденція»;
  • з 15 000 до 15 500 — «Освіта, наука»;
  • з 15 000 до 15 500 — «Роздрібна торгівля».

Причому, як порівняти із жовтнем, найбільше зросли зарплати саме в категорії «Охорона, безпека» — на 19%. Це повʼязано з військовим рекрутингом, адже таким фахівцям пропонують від 25 000 грн до 125 000 грн.

Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) також очолюють спеціалісти, які потрібні війську: інженер дронів, пілот (75 000 грн) та звʼязківець (67 500 грн).

Серед цивільних професій найбільші зарплати в листопаді мали:

  • 58 500 — медіабаєр;
  • 50 000 — ендодонтист;
  • 45 000 — водій-міжнародник;
  • 40 000 — рієлтор;
  • 37 500 — рихтувальник;
  • 36 000 — бізнес-аналітик;
  • 35 000 — медіапродюсер;
  • 34 000 — арматурник;
  • 33 750 — автослюсар.
Джерело: Мінфін
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