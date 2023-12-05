Цукерберг продав акції Meta на $185 мільйонів

Засновник Facebook та Meta Марк Цукерберг вперше за два роки продав акції своєї компанії на $185 мільйонів. Про це пише Bloomberg.

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Meta Platforms Inc обіймає друге місце за ростом акцій на американському фондовому ринку. За рік папери зросли на 161% й наразі вартість становить $320. Лідером ринку є компанія Nvidia Corp (майже 174% за рік).

Як пише Bloomberg, у листопаді фонд Цукерберга та інші пов'язані з бізнесменом організації продали близько 682 тис акцій на суму майже $185 млн.

Це перший випадок, коли організації, які керують статками Цукерберга, продали акції з листопада 2021 року.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, 39-річний Цукерберг володіє приблизно 13% Meta, що становить майже весь його статок у $117,7 млрд.

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