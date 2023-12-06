Довіра до банків: Українці зберігають 250 мільярдів на гривневих депозитах

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Що відбувається з депозитами

За його словами, обсяг гривневих строкових депозитів населення з початку року зріс на 30%, сягнувши станом на жовтень 250 млрд гривень.

Натомість обсяги валютних депозитів дещо скоротилися, що Фурман вважає закономірним.

«Як на мене, це закономірний тренд. Тому що громадянам України набагато вигідніше інвестувати саме у фінансові інструменти в національній валюті А основними такими інструментами, нагадаю, є облігації внутрішньої позики і депозитні рахунки в банках», — сказав економіст.

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Висловлюючи особисту думку (НБУ та його офіційні представники не мають права надавати рекомендації щодо використання тих або інших фінансових інструментів), Фурман порадив співвітчизникам і надалі віддавати перевагу фінансовим активам у гривні.

«Ставки дохідності за цими інструментами доволі високі і, зокрема, значно перевищують поточні показники інфляції. При цьому конкретний прибуток вкладника залежить від різних чинників — як-от, термін розміщення депозиту, його розмір, розмір та процентна політика банку. У випадку з військовими ОВДП він також залежить від терміну обігу цих цінних паперів та низки інших факторів. Загалом середня дохідність обох інструментів нині коливається від 14% до 17%, інколи навіть до 18% річних. Це значно перевищує показники інфляції», — сказав економіст.

При цьому, за його словами, дуже важливо диверсифікувати свої інвестиції.

«Також громадянам варто пам’ятати про пряму залежність між дохідністю тих чи інших фінансових інструментів та інвестиційними ризиками. Маєте усвідомлювати: якщо хтось пропонує вам дохід у 50−70 чи більше відсотків, то у кращому випадку — це дуже ризикова інвестиція, а в гіршому — банальне шахрайство. Тому треба бути максимально обережним і довіряти тільки надійним фінансовим інституціям», — попередив Фурман.

Він, зокрема, нагадав, що у період дії воєнного стану гарантії ФГВФО поширюються на всю суму вкладів фізичних осіб. Також держава повністю гарантує повернення коштів, вкладених у військові ОВДП.