Ціни на автогаз за добу знизилися на 50 копійок

Середня ціна на скраплений газ у період із 5 по 6 грудня у мережах АЗС зменшилася на 0,51 грн/л — до 35,97 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання еnkorr.

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Найбільше — 2,17 грн/л — упродовж минулої доби скинула мережа АЗС «Авіас» — до 37,79 грн/л. У мережах WOG і Shell літр автогазу здешевшав на 50 і 55 копійок — до 36,01 грн/л і 36,31 грн/л відповідно.

На 0,50 грн/л скинули ціну на скраплений газ також мережі «Укрнафта» (до 35,40 грн/л), KLO (до 34,99 грн/л), Marshall (до 35,00 грн/л) та інші.

Загалом же автогаз продається на АЗС України у межах 32,98−37,79 грн/л.

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Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 6 грудня 2023 р., грн/л:

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що протягом листопада середня вартість газу в роздробі зросла на 30%, до 36,74 грн/л.