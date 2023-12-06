Підвищення акцизу на автогаз втричі, до 170 євро за 1000 л, підвищить роздрібну ціну на АЗС на 3 грн/л. Про це повідомив голова асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко, пише Forbes.
Через підвищення акцизу на автогаз утричі ціна на АЗС перевищить 40 грн/л — голова профільної асоціації
Плани щодо підвищення акцизу
Акциз на автогаз має зрости до 160−170 євро з 52 євро за 1000 л, зазначив голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев під час конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023. Збільшення акцизу, за його словами, це перспектива кількох місяців.
У такому разі ціна на автогаз у роздробі зросте на 3 грн/л, підрахував Батраченко.
Автогаз коштує від 32,98 до 39,96 грн/л. Новий коридор цін у разі такого підвищення акцизу буде від 35,98 до 42,96 грн/л, за його розрахунками.
Батраченко підкреслив, що європейська директива рекомендує 68 євро на 1000 л. Якщо акциз підвищать до такого рівня, ціни на стелах зростуть на 30−40 коп. на літрі, додав він.
Нагадаємо
З 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення росії в Україну: ПДВ — до 20%, акциз на бензин — до 213 євро, на дизпальне — до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.
Коментарі - 14
1. Скорее всего ожидаемые поступления в бюджет от акциза с продажи бензина и дизеля достаточно низкие (из-за самой цены и качества), поэтому решили компенсировать акцизом на конкурентный вид топлива -автогаз.
2. Необходимо рассматривать проблему через «призму» коммерческого транспорта который использует бензин. В основном такси и малотоннажный коммерческий транспорт. В результате повышение тарифов перевозчиков.
3. Ну и вторичный признак -качество бензина и дизеля. Из своего опыта -второй раз за месяц меняю свечи -ярко красный нагар, что говорит о низком качестве бензина. Второе авто — дизель, сейчас не использую, на (практически всех заправках) заявленный температурный минимум «-22». Последний раз заправился (и в банку) на «ЮПИДЖИ» — результат в бутылке. при «-8» солярка превращается, практически в гель. Приходится постоянно использовать «хадо» (антигель) что повышает стоимость топлива. Вот и остается реальная альтернатива, или бензин (выборочно) или газ.