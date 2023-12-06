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6 грудня 2023, 9:51

Через підвищення акцизу на автогаз утричі ціна на АЗС перевищить 40 грн/л — голова профільної асоціації

Підвищення акцизу на автогаз втричі, до 170 євро за 1000 л, підвищить роздрібну ціну на АЗС на 3 грн/л. Про це повідомив голова асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко, пише Forbes.

Підвищення акцизу на автогаз втричі, до 170 євро за 1000 л, підвищить роздрібну ціну на АЗС на 3 грн/л.
Фото: depositphotos

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Плани щодо підвищення акцизу

Акциз на автогаз має зрости до 160−170 євро з 52 євро за 1000 л, зазначив голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев під час конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023. Збільшення акцизу, за його словами, це перспектива кількох місяців.

У такому разі ціна на автогаз у роздробі зросте на 3 грн/л, підрахував Батраченко.

Автогаз коштує від 32,98 до 39,96 грн/л. Новий коридор цін у разі такого підвищення акцизу буде від 35,98 до 42,96 грн/л, за його розрахунками.

Батраченко підкреслив, що європейська директива рекомендує 68 євро на 1000 л. Якщо акциз підвищать до такого рівня, ціни на стелах зростуть на 30−40 коп. на літрі, додав він.

Нагадаємо

З 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення росії в Україну: ПДВ — до 20%, акциз на бензин — до 213 євро, на дизпальне — до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+120
Арсен Асанов
Арсен Асанов
6 грудня 2023, 10:37
#
Сами пейте тот газ Уже 40 грн
+
+45
StraightEdge
StraightEdge
6 грудня 2023, 10:45
#
Як би ще шкуру з народу здерти…
+
+75
71066186
71066186
6 грудня 2023, 10:52
#
Нормальне співвідношення ціни автогазу до 95-го, це 50% …інакше будуть самі їздити на ньому…
+
+75
Bely
Bely
6 грудня 2023, 11:10
#
Газ по 40 грн никому не нужен, когда бенз 50. Его цена должна быть не больше 30−32 грн, чтобы было выгодно ездить относительно
+
0
Philip92
Philip92
6 грудня 2023, 11:49
#
Согласен, у меня 18л газа на 100 и 7л бенза на 40л газа уходит на 4 поколении гбо. Уже сейчас при газе по 36 на окко и бензе по 49.5 на авиасе выходит около 120 грн разницы в пользу газа. Цены на такси чувствую полетят вслед за биткоином.
+
0
xapyga
xapyga
6 грудня 2023, 14:24
#
В Европе цена газа 50% от бенза. Это ндон гетманцев выдумал что газ у нас дешевый так как лобисты газовые были
+
+60
AleksandrBank
AleksandrBank
6 грудня 2023, 11:15
#
Для мене Газ стане не актуальним, він і зараз ледве виграє.
+
+60
SomeOne1999
SomeOne1999
6 грудня 2023, 11:25
#
Гетманцева пинками под зад выпнуть. Здесь ещё не всё написали, повышение акциза он объясняет тем, что газ значительно дешевле бензина
+
+15
zzzachary
zzzachary
6 грудня 2023, 12:49
#
Не смишіть Гетьманцев це ширма, все це пиймає Офіс Президента та Депутати, Гетьманцева для цього і тримають як грушу для биття!
+
0
Max55
Max55
6 грудня 2023, 13:32
#
Неправда …В прошлом году минимальный акциз в странах Евросоюза 125 Евро …В этом году 150 Евро …Как вообще такое возможно , чтобы акциз на бензин был в 4 РАЗА !!! больше чем на газ …Такое возможно только в Украине .
+
+15
Wowk
Wowk
6 грудня 2023, 13:49
#
Економіка газу — 50% від ціни бензину. Дорожче- не вигідно. Газ псує головку двигуна та випускну систему із за повільного згорання в камері, його витрата більша ніж бензину. Раніш ще була екологія — дешевший газ- екологічніший від дорогого бензину, а зараз все побоку , головне народ насадити!!!
+
0
chc788
chc788
6 грудня 2023, 16:47
#
Да нічого він не псує. Експлуатувати треба нормально. Від нього більше позитиву, ніж негативу. А ціна справді … якщо більше 60% по відношенню до бензина, то вже не вигідно.
+
0
xapyga
xapyga
6 грудня 2023, 18:02
#
Катализатор портит, забивается фигней что и редуктор, у нас газ грязный. У меня пока нормально почти 200 тысяч на газу, но за кат бывали случаи
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 грудня 2023, 7:55
#
Все совсем не так просто.
1. Скорее всего ожидаемые поступления в бюджет от акциза с продажи бензина и дизеля достаточно низкие (из-за самой цены и качества), поэтому решили компенсировать акцизом на конкурентный вид топлива -автогаз.
2. Необходимо рассматривать проблему через «призму» коммерческого транспорта который использует бензин. В основном такси и малотоннажный коммерческий транспорт. В результате повышение тарифов перевозчиков.
3. Ну и вторичный признак -качество бензина и дизеля. Из своего опыта -второй раз за месяц меняю свечи -ярко красный нагар, что говорит о низком качестве бензина. Второе авто — дизель, сейчас не использую, на (практически всех заправках) заявленный температурный минимум «-22». Последний раз заправился (и в банку) на «ЮПИДЖИ» — результат в бутылке. при «-8» солярка превращается, практически в гель. Приходится постоянно использовать «хадо» (антигель) что повышает стоимость топлива. Вот и остается реальная альтернатива, или бензин (выборочно) или газ.
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