Через підвищення акцизу на автогаз утричі ціна на АЗС перевищить 40 грн/л — голова профільної асоціації

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Плани щодо підвищення акцизу

Акциз на автогаз має зрости до 160−170 євро з 52 євро за 1000 л, зазначив голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев під час конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023. Збільшення акцизу, за його словами, це перспектива кількох місяців.

У такому разі ціна на автогаз у роздробі зросте на 3 грн/л, підрахував Батраченко.

Автогаз коштує від 32,98 до 39,96 грн/л. Новий коридор цін у разі такого підвищення акцизу буде від 35,98 до 42,96 грн/л, за його розрахунками.

Батраченко підкреслив, що європейська директива рекомендує 68 євро на 1000 л. Якщо акциз підвищать до такого рівня, ціни на стелах зростуть на 30−40 коп. на літрі, додав він.