У листопаді 2023 року загальна сума венчурного фінансування, отриманого криптовалютними компаніями, зросла на 179% порівняно з жовтнем — із $430 млн до $1,2 млрд. Про це повідомив журналіст Колін Ву у своєму блозі з посиланням на дані RootData, пише Forklog.
6 грудня 2023, 10:15
Обсяг венчурних інвестицій у криптокомпанії зріс на 179%
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Інвестиції у криптокомпанії
За місяць інвестиції отримали 93 проєкти, що на 22% більше, ніж у жовтні (76 проєктів).
На інфраструктурні рішення припало приблизно 30% від загальної суми фінансування, на DeFi — близько 13%, на CeFi — близько 8%, на NFT/GameFi — близько 7%.
У листопаді зросла середньомісячна сума інвестицій на 76%.
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Джерело: Мінфін
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