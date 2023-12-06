Станом на грудень вкладники банків-банкрутів отримали більше 3 млрд грн

3 053,5 млн грн — саме стільки виплатив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам банків, що ліквідуються, за 11 місяців 2023 року. Лише за листопад вкладники цих банків отримали 88,3 млн грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.