3 053,5 млн грн — саме стільки виплатив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам банків, що ліквідуються, за 11 місяців 2023 року. Лише за листопад вкладники цих банків отримали 88,3 млн грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
6 грудня 2023, 15:26
Станом на грудень вкладники банків-банкрутів отримали більше 3 млрд грн
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Наразі виплати можна отримати трьома способами: через додаток «Дія» у смартфоні, дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента.
З початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 544,2 млн грн.
Нагадуємо, виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 грудня він накопичив майже 28,4 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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