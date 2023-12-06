Societe Generale запускає торги власною криптовалютою

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Торги стейблкоїном CoinVertible, забезпеченим євро, розпочнуться у середу, 6 грудня, на люксембурзькій біржі Bitstamp. Це рішення — примітний крок для традиційної фінансової установи до торгівлі криптовалютою, де зараз домінують спеціалізовані фірми в галузі цифрових активів, зазначає FT.

Зараз на цьому ринку, обсяг якого оцінюється в $130 млрд, лідирують компанії Tether і Circle: раніше вони зіткнулися з питаннями щодо аудиту резервів, які підтримують їх токени, пише газета.

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«Екосистема криптовалют значною мірою сконцентрована навколо кількох стейблкоїнів, 90% яких номіновані в доларах США. Ми безперечно думаємо, що в цьому просторі є місце для банку і для стейблкоіна, прив'язаного до євро», — заявив виконавчий директор Societe Generale Forge (цифровий підрозділ банку) Жан-Марк Стенгер.