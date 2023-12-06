Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску з Україною

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) готовий повністю заблокувати прикордонний пункт «Вишнє Нємецьке — Ужгород», якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена. Про це йдеться у заяві UNAS в Facebook .

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Перевізники зазначили, вони усвідомлюють, що шлях до вирішення проблеми не є простим, але водночас назвали неприйнятним те, що поточна ситуація продовжує існувати.

«Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт „Вишнє Нємецьке — Ужгород“ в обох напрямках», — йдеться в повідомленні.

Перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

«Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити», — йдеться в заяві.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%, що спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.