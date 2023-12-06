Криптогаманець Coinbase запускає перекази через месенджери

Друга у світі криптобіржа Coinbase запускає перекази через WhatsApp, Telegram та інші месенджери, а також суттєво спрощує трансакції. Про це повідомляють у соцмережі X на сторінці компанії.

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Нова функція Coinbase Wallet дає змогу переказувати криптовалюту за посиланням, яке можна надіслати через соціальні мережі й зокрема месенджери, такі як WhatsApp чи Telegram.

При цьому під час надсилання USD Coin (USDC) комісія за платіж не стягується.

Натиснувши на посилання, одержувач перейде в магазин застосунків свого пристрою, щоб завантажити Coinbase Wallet (якщо той ще не завантажений), де він зможе створити гаманець в один клік, зазначили в Coinbase. Якщо кошти не будуть затребувані протягом двох тижнів, вони будуть повернуті відправнику.

Coinbase також передбачила «простий режим» для свого гаманця, щоб допомогти новим і менш підкованим користувачам. У ньому відображаються тільки основні функції, такі як купівля, надсилання, отримання та перегляд активів.

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