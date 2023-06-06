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6 червня 2023, 16:37 Читать на русском

Кабмін спростив процедуру оформлення паспортів

Кабінет міністрів спростив процедуру оформлення паспортних документів для українців, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабінет міністрів спростив процедуру оформлення паспортних документів для українців, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном.
Фото: lexinform.com.ua

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Відтепер Державна міграційна служба та дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Відповідну постанову 6 червня уряд схвалив під час засідання.

Як пояснили у міністерстві, ДМС, її територіальні органи (підрозділи), закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Таким чином, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього Реєстру.

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«Прийнята сьогодні новація дозволить таким українцям швидше відновити паспортні документи. Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів», — зазначили у Мінреінтеграції.

Напрацювання постанови здійснювалось у межах роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій через територію третіх країн в Україну.

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Джерело: Мінфін
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