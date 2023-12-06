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6 грудня 2023, 11:57

Нафта торгується на мінімумах за останні 5 місяців

Ціни на нафту досягають найнижчого рівня з середини літа. Про це повідомляє Enkorr.

Ціни на нафту досягають найнижчого рівня з середини літа.

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Лютневі ф'ючерси марки Brent на лондонській біржі ICE Futures торгувались за $77,2 за барель, що відповідає рівню на закриття попередньої сесії.

Січневі ф'ючерси на WTI дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі на 6 центів, до $72,26 за барель. За підсумками минулої сесії контракт здешевшав на $0,72 (1%) — до $72,32 за барель.

Обидві марки завершили торги 5 грудня на найнижчих позначках із 6 липня.

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«Учасники ринку і аналітики висловлюють сумніви щодо того, чи країни ОПЕК+ дотримуватимуться умов добровільного скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року», — йдеться в повідомленні.

Крім того, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман пізніше зазначив, що обмеження на видобуток може бути продовжено у разі потреби.

Інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти, за тиждень до 1 грудня резерви нафти в Штатах зросли на 594 тис барелів.

Джерело: Мінфін
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