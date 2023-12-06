У середу, 6 грудня, на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу 10 копійок.
Курс валют на 6 грудня: Долар в банках подорожчав на 5 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар додав 8 копійок у купівлі, а у продажу 1 копійку. Курс євро знизився на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,45 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,45, євро — 40,40−40,60 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,69−36,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,59−39,60 грн/євро.
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Коментарі - 6
uxui
8 жовтня 2023, 17:07
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Как бы не меньше 100, сейчас 70+ реальный курс
До речі, впевнений, буде дуже багато бажаючих продати вам валюту по вашому «реальному курсу»)))