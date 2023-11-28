Попит на нафту зростає: як на це відреагує ОПЕК+ та ФРС

Після публікації останніх показників інфляції в Сполучених Штатах Америки та коментарів Федеральної резервної системи, інвестиційні настрої значно покращилися. Ключові фондові індекси зростають 4 тиждень поспіль. S&P 500 за цей час зріс на 10%, Nasdaq 100 додав 12,3%, Dow Jones плюс 8,8%. Ринок з ймовірністю 4,5% очікує підняття ставки на наступному засіданні регулятора, що заплановане на 13 грудня. Значна кількість інвесторів вважає, що ФРС досягла піка відсоткової ставки й на обрії — м’яка політика. Окрилені успіхом гравці фондового ринку не помічають небезпеки.

Завдяки чому вдалося знизити інфляцію

Можна виділити три ключові фактори, завдяки яким вдалося досягти значного зниження інфляції:

Підняття ключової відсоткової ставки Зменшення грошової маси Зниження цін на енергоносії, зокрема на нафту

Цикл підняття ключової відсоткової ставки Федеральна резервна система розпочала навесні 2022 року. Ставка була піднята з 0,25% до поточних 5,5%.

Графік зміни ключової відсоткової ставки ФРС за 2022−2023 роки

Джерело: Tradingeconomics

З того ж часу розпочалося скорочення грошової маси. Грошовий агрегат М2 зменшився з $21703 млрд, до $20754,9 млрд.

Грошовий агрегат М2 (США)

Джерело: Tradingeconomics

Нафта у зазначений період часу помітно подешевшала (приблизно на 35%). Для тих, хто слідкував за ситуацією, це було очікувано, оскільки США продавали чорне золото з резервів.

Графік зміни вартості ф'ючерсів на нафту марки Brent

Джерело: Tradingview

Зараз ситуація змінилася. Якщо перші два інструменти впливу на інфляцію (ключова відсоткова ставка, грошова маса) — повністю під контролем ФРС, то останній важіль — більше недоступний, тож його розглянемо більш детально.

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Нафта та її вплив на інфляцію

Чи справді вартість нафти має такий значний вплив на інфляцію? Чи може це помилкове судження?

Ми вирішили не вигадувати велосипед і просто наклали криву зміни споживчої інфляції в США на графік зміни вартості нафти.

Вплив вартості нафти на інфляцію

Джерело: Мінфін

Представлена ілюстрація є найкращим доказом того, що ціна нафти має значний вплив на інфляційні показники. Нафта є в ціні майже всіх товарів та багатьох послуг.

Володіючи цією інформацією, та спрогнозувавши нафтові котирування, можемо передбачити подальші кроки ФРС, оскільки інфляція — ключовий індикатор на який опирається регулятор у своїй грошово-кредитній політиці.

Ринок нафти зараз

Як уже було вище згадано, Сполучені Штати Америки з березня 2022 року чинили тиск на вартість нафти створюючи додаткову пропозицію продаючи енергоносій з резервів та демпінгуючи ціну. Ця дія, разом з посиленням грошово-кредитної політики, призвела до зниження інфляції з 9,1% до поточних 3,2%. Для досягнення таргету (2%) залишилося зовсім небагато, але останній рубіж, ймовірно, буде найважчим.

Будь-які резерви мають властивість закінчуватися. США, розпродавши 180 млн барелів нафти, перейшли до поповнення запасів. Замість додаткової пропозиції ми отримуємо додатковий попит, що сприяє зростанню вартості.

Міжнародне енергетичне агентство заявляє, що дефіцит на ринку нафти у четвертому кварталі 2023 року становитиме близько 900 000 барелів на день. Агентство підвищило прогнози щодо світового споживання палива цього року вказуючи на несподівано високе споживання в Китаї.

«Світовий попит на нафту продовжує перевищувати очікування», — йдеться в останньому щомісячному звіті паризького агентства. Проте зростання світової пропозиції нафти також перевищує очікування, оскільки зростання видобутку в США та Бразилії перевершило прогнози.

Більш м’який прогноз відповідає падінню цін, котрий ми спостерігаємо останні декілька тижнів. Зникли побоювання, що конфлікт на Близькому Сході порушить експорт нафти та посилить інфляційний тиск, тоді як економічна ситуація в Китаї погіршується.

Світовий попит на нафту цього року зросте на 2,4 мільйона барелів на день до рекордних середньорічних 102 мільйонів барелів на день. Рекордне споживання в Китаї становитиме близько 75% зростання, тоді як використання палива в США призвело до підвищення прогнозу.

Паралельно ОПЕК+ обмежує видобуток нафти на 1 млн барелів в день і, згідно з очікуваннями, на зустрічі представників групи 30 листопада буде оголошено про продовження терміну дії цього обмеження.

Останній звіт CFTC по сирій нафті свідчить про бичачі настрої серед нафтових трейдерів. За тиждень, що передував звіту, відкрито 11271 нових лонг-контрактів у порівнянні з 1018 шорт-контрактами, співвідношення 11:1. Загальна довга позиція перевищує коротку більше ніж на 60 тис. контрактів (1 контракт = 1000 барелів нафти = 158988 літрів).

Звіт CFTC по сирій нафті від 14 листопада 2023 року

Джерело: cftc.gov

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Наступні кроки ФРС

Підсумовуючи аналіз ринку нафти виділяємо три ключові моменти:

США більше не в змозі чинити тиск на вартість нафти; На ринку чорного золота присутній значний дефіцит; Головні гравці сприяють зростанню ціни.

Беручи це до уваги, ми вважаємо, що на нафтовому ринку склалися достатньо сильні передумови для відскоку ціни. Згідно з нашими розрахунками, вартість нафти до кінця року може досягнути діапазону в $90-$100 за барель.

Логічно припустити, що на фоні подорожчання енергоносіїв підстрибне інфляція яка буде спонукати ФРС до подальшого посилення грошово-кредитної політики.

Поточний стан економіки США дозволяє це робити, а отже на початку 2024 року інвесторів може очікувати неприємний сюрприз у вигляді чергового підняття ставки.