Бразильський банк запустив торгівлю BTC і ETH, прогноз біткоїна по $100 000: що нового на ринку

Найбільший банк Бразилії відкрив можливість торгівлі біткоїном і Ethereum

Бразильський банк Itau Unibanco запустив для клієнтів сервіс торгівлі криптовалютами. Про це повідомляє Reuters.

Спочатку фінустанова дасть змогу проводити операції з біткоїном і Ethereum. Згодом компанія розширить перелік підтримуваних монет.

«Усе починається з біткоїна, але наш всеосяжний стратегічний план полягає в тому, щоб поширити його в майбутньому і на інші криптоактиви», — заявив представник банку Гуто Антунес.

За його словами, розширення спектра підтримуваних цифрових валют залежатиме від зміни регуляторного середовища в країні.

Антунес підкреслив, що банк також виступить у ролі кастодіана, взявши на себе відповідальність за кошти користувачів.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Бразилія визнала біткоїн платіжним засобом та інвестиційним активом.

BlackRock і Bitwise оновили заявки на запуск біткоїн-ETF

У понеділок, 4 грудня, відразу дві компанії внесли поправки до заявок на реєстрацію спотових біткоїн-ETF — BlackRock і Bitwise. Аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт вважає це позитивною ознакою.

BlackRock внесла в заявку кілька суттєвих змін. Зокрема, компанія додала звіт про аудит трасту з боку міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers.

Також у документі з’явилося формулювання про дотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Крім того, BlackRock заявила, що невідомий інвестор викупив «посівні акції» за ціною в $25 на суму в $100 000.

Bitwise, зі свого боку, внесла переважно незначні коригування.

Нереалізований прибуток Tether від вкладень у біткоїн сягнув $1,1 млрд

Позитивна переоцінка інвестицій Tether у цифрове золото склала $1,1 млрд. Позиція емітента стейблкоїна USDT з моменту купівлі збільшилася на 85%.

За даними аналітиків EmberCN, Tether зберігає 57 576 BTC із ціною купівлі $22 480 за монету. З травня цього року емітент USDT виділяє на інвестиції 15% прибутку.

Згідно з оцінками експертів, у березні компанія придбала 53 492 BTC, а 4 083 BTC додала в міру виходу квартальної звітності з розрахунком фінансових результатів.

Глава Blockstream спрогнозував біткоїн по $100 000 у найближчі місяці

Ціна біткоїна проб'є рівень $100 000 до майбутнього у квітні 2024 року халвінгу, вважає глава Blockstream Адам Бек.

Свій прогноз він дав у відповідь на твіт аналітика Віджая Бояпаті, в якому той вдався в питання, чи зможе біткоїн вперше в історії досягти максимуму напередодні скорочення винагороди за блок.

«Саме про це я і говорив, моя ставка — $100 000 до халвінга», — упевнено заявив Бек.

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У коментарях він зазначив, що його прогноз не враховує можливий бичачий імпульс для криптовалюти в разі схвалення SEC спотових біткоїн-ETF.

Щодо довгострокового руху котирувань цифрового золота підприємець погодився з думкою співзасновника BitMEX Артура Хейєса про досягнення рівня від $750 000 до $1 млн до 2026 року.