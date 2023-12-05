У вівторок, 5 грудня, на готівковому ринку курс долара у купівлі втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу 10 копійок.
Курс валют на 5 грудня: Долар в банках подешевшав на 5 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар додав 6 копійок у купівлі, та не змінився у продажу. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,40 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,75 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,37−37,40, євро — 40,45−40,67 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,57−36,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,53−39,54 грн/євро.
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