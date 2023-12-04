Іспанцю загрожує 20 років за те, що навчав Північну Корею обходити санкції

В Іспанії взяли під варту чоловіка, який намагався навчити північних корейців, як обходити санкції США з допомогою криптовалюти. Про це пише Business Insider.

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Алехандро Као де Бенос може потрапити до в'язниці на 20 років за те, що у 2018 році провів кілька конференцій з криптовалют і блокчейну в Пхеньяні. З тих пір чоловіка розшукував Інтерпол. Поліція зазначила, що де Бенос, ймовірно, використав підроблені документи, аби потрапити у Мадрид.

До справи, за даними американського слідства, долучився й громадянин Сполучених Штатів Вірджіл Гріффітс, якого вже було ув'язнено до 63 місяців, чоловік також сплатив штрафу в розмірі $100 тис у 2022 році після того, як визнав себе винним у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження часів Трампа.

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«Гріффіт знав, що Північна Корея може використовувати ці послуги, щоб ухилитися від санкцій США та фінансувати свою програму ядерної зброї та іншу незаконну діяльність», — зазначають слідчі. Втім, де Бенос заперечує, що мав справу з Гріффітсом.

Цікаво, що з 2017 року північнокорейські хакери вкрали $3 млрд у цифрових активах, $1,7 млрд припали на останній рік, пише ForkLog із посиланням на Recorded Future.