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4 грудня 2023, 16:38

В Україні запустили сайт з пошуку роботи у сфері відбудови

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Держагентством відновлення, Укрпоштою, Укрзалізницею та порталом robota.ua запустили проєкт «Робота та відновлення». На сайті можна знайти роботу в транспортній галузі чи зв’язку, будівництва та у сфері відбудови в цілому, повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Держагентством відновлення, Укрпоштою, Укрзалізницею та порталом robota.ua запустили проєкт «Робота та відновлення».
Фото: depositphotos

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Що відомо

У межах проєкту створений сайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури.

Пропозиції також містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та проживання.

Наразі на сайті представлено більше тисячі актуальних вакансій. Також там є рекомендації щодо пошуку роботи і відповіді на найбільш часті питання щодо працевлаштування.

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Що це дасть

За словами віцепремʼєра з відновлення, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, цей проєкт має допомогти забезпечити роботою українців, в тому числі ВПО, та підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+30
matroskin
matroskin
4 грудня 2023, 16:48
#
Глянув.
Єдиниі кому допоможе цей сайт це ті хто розпиляли бюджетне бабло на його «запуску».
Аналогічних сайтів, але набагато якісніших та з в рази більшими і кращими пропозиціями купа, всі вони були і є безкоштовними.
+
+41
Антон Куминов
Антон Куминов
4 грудня 2023, 18:10
#
Київ IT:
Головний фахівець відділу IT та діджиталізації — 22,000 грн.
Адміністратор системи сектору інформаційних технологій — 18,000 грн.
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи — 9,000 грн.
ору)
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
4 грудня 2023, 23:41
#
В день? Я згоден.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
5 грудня 2023, 10:51
#
Это почасовая оплата
+
0
SamBB
SamBB
5 грудня 2023, 8:11
#
Орнув з зарплат)))
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