В Україні запустили сайт з пошуку роботи у сфері відбудови

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Що відомо

У межах проєкту створений сайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури.

Пропозиції також містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та проживання.

Наразі на сайті представлено більше тисячі актуальних вакансій. Також там є рекомендації щодо пошуку роботи і відповіді на найбільш часті питання щодо працевлаштування.

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Що це дасть

За словами віцепремʼєра з відновлення, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, цей проєкт має допомогти забезпечити роботою українців, в тому числі ВПО, та підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення.