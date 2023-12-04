Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Держагентством відновлення, Укрпоштою, Укрзалізницею та порталом robota.ua запустили проєкт «Робота та відновлення». На сайті можна знайти роботу в транспортній галузі чи зв’язку, будівництва та у сфері відбудови в цілому, повідомляє пресслужба міністерства.
В Україні запустили сайт з пошуку роботи у сфері відбудови
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Що відомо
У межах проєкту створений сайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури.
Пропозиції також містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та проживання.
Наразі на сайті представлено більше тисячі актуальних вакансій. Також там є рекомендації щодо пошуку роботи і відповіді на найбільш часті питання щодо працевлаштування.
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Що це дасть
За словами віцепремʼєра з відновлення, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, цей проєкт має допомогти забезпечити роботою українців, в тому числі ВПО, та підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення.
Коментарі - 5
Єдиниі кому допоможе цей сайт це ті хто розпиляли бюджетне бабло на його «запуску».
Аналогічних сайтів, але набагато якісніших та з в рази більшими і кращими пропозиціями купа, всі вони були і є безкоштовними.
Головний фахівець відділу IT та діджиталізації — 22,000 грн.
Адміністратор системи сектору інформаційних технологій — 18,000 грн.
Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи — 9,000 грн.
ору)