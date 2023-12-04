За останні два роки на відрядження чиновників з Офісу президента з бюджету було витрачено майже 10 мільйонів гривень. Про це написав у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
4 грудня 2023, 12:34
За час війни на відрядження чиновників Офісу президента витратили майже 10 мільйонів
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За словами нардепа, найдорожче відрядження було у травні 2023 року й коштувало платникам податків 261 тис. гривень на особу. Втім, Железняк не уточнив, що це було за відрядження.
Водночас Железняк повідомив, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма отримав компенсацію за відрядження у 2023 році в розмірі 428 тис. грн. У жовтні на відрядження Шурми було витрачено 196 тис. грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
Основная статья затрат мясо и уголь?
Время года подходящее…
це просто шопінг…