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4 грудня 2023, 12:34

За час війни на відрядження чиновників Офісу президента витратили майже 10 мільйонів

За останні два роки на відрядження чиновників з Офісу президента з бюджету було витрачено майже 10 мільйонів гривень. Про це написав у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За останні два роки на відрядження чиновників з Офісу президента з бюджету було витрачено майже 10 мільйонів гривень.

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За словами нардепа, найдорожче відрядження було у травні 2023 року й коштувало платникам податків 261 тис. гривень на особу. Втім, Железняк не уточнив, що це було за відрядження.

Водночас Железняк повідомив, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма отримав компенсацію за відрядження у 2023 році в розмірі 428 тис. грн. У жовтні на відрядження Шурми було витрачено 196 тис. грн.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+45
Бедный папа
Бедный папа
4 грудня 2023, 12:36
#
> самая дорогая командировка была в мае 2023 года и стоила налогоплательщикам 261 тыс гривен на человека

Основная статья затрат мясо и уголь?
Время года подходящее…
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
4 грудня 2023, 12:55
#
НЕхай використовують на відрядження свої кошти як військові на спорядження. Тим паче що чиновники туди їдуть не тільки в державних справах але і в своїх.
+
+45
Indeoo
Indeoo
4 грудня 2023, 13:13
#
Не ну 10 млн ГРН за почти 2 года объективно не много, не вижу зрады
+
0
BatonUA
BatonUA
4 грудня 2023, 13:59
#
Тип паче, що результати були багатократно більші
+
+45
Gonza
Gonza
4 грудня 2023, 14:32
#
«…чиновників Офісу президента (без офіційних делегацій)…»

це просто шопінг…
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
4 грудня 2023, 17:08
#
Я тоже не понял смысл этой статьи! Попытаться обратно накалить общество? 10 млн. для работы офиса президента это копейки. Понятно что не все поездки официальные, есть и закулисные переговоры. По этому увольте дегана, который вырыгал это мусор…
+
+8
Gonza
Gonza
4 грудня 2023, 19:20
#
Взагалі копійки… «У Гостомелі військова адміністрація вкрала 21 млн грн, виділених на відбудову…»
+
0
SomeOne1999
SomeOne1999
5 грудня 2023, 8:44
#
Это и так все знают (про транжирство денег госаппаратом), только ты, видимо, в розовых очках сидишь. Для других это просто очередное подтверждение их «знаний»
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