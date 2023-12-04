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4 грудня 2023, 11:44

Клієнти Приватбанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії

Клієнти Приватбанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC. Про це повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Клієнти Приватбанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC.
Фото:news.zerkalo.io

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Що це дає клієнтам

Новий кореспондентський рахунок дає можливість клієнтам відправляти в Приватбанк SWIFT-переказів фізичних осіб в чеських кронах без додаткової комісії. Сформувати реквізити ви можете через Приват24 (меню «Сервіси — Перекази — SWIFT — Реквізити»). Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.

Головні переваги отримання SWIFT-переказів через ПриватБанк — відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн відстеження переказів, спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.

За даними банку, зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
4 грудня 2023, 15:33
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Гра слів
«Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.«
Ну й що що «без комісії» поставлять курс конвертації який перекриє 5 комісій.
Можна й $ пустить «без комісії» Приват його конвертує по 36,4 при ринковому 37,3, зате «без комісій» :)
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