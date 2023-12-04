Курс валют на 4 грудня: Долар в банках подешевшав на 25 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 1 копійку у купівлі, а у продажу втратив 4 копійки. Курс євро знизився на 2 копійки у купівлі та на 11 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,40 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,36−37,44, євро — 40,56−40,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,46−36,48 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,58−39,59 грн/євро.

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