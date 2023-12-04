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4 грудня 2023, 9:16

Автопарк у листопаді поповнили близько 5,4 тис. нових авто. Що обирали українці

Український автопарк у листопаді поповнили близько 5,4 тис. нових легкових автомобілів — на 74% більше, ніж роком раніше, проте на 6% менше порівняно з жовтнем поточного року. Про це повідомляє Укравтопром.

Український автопарк у листопаді поповнили близько 5,4 тис.
Фото: depositphotos.com

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Топ-10 авто листопада

Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто у листопаді залишалася Toyota — за місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки. Відносно жовтня поточного року, продажі нових «Тойот» зменшились на 8%, але зросли на 22% порівняно з листопадом 2022 року.

Другою за популярністю була марка Skoda, реєстрації автомобілів якої зросли на 8% порівняно із жовтнем поточного року та на 90% порівняно з листопадом 2022 року — до 517 штук.

Читайте: Попит на авто зростає: Що обирали українці в жовтні

Третій результат продемонструвала марка Volkswagen, продажі якої порівняно із попереднім місяцем зменшилися на 17%, проте зросли в 3,7 раза порівняно з листопадом минулого року — до 476 штук.

У ТОП-10 місяця також потрапили: Renault — 383 одиниць; Nissan — 309 од.; BMW — 253 од.; Mercedes-Benz — 222 од.; Mazda — 189 од.; Suzuki — 180 од.; Citroen — 178 од.

Титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster. У листопаді свої перші номерні знаки отримали 355 авто цієї моделі.

Всього за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Джерело: Мінфін
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