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1 листопада 2023, 13:27 Читать на русском

Попит на авто зростає: Що обирали українці в жовтні

У жовтні в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових автомобілів, що на 83% більше, ніж у жовтні минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

У жовтні в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових автомобілів, що на 83% більше, ніж у жовтні минулого року.
Фото: depositphotos.com

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Зазначається, що порівняно з вереснем споживча активність в сегменті нових легкових автомобілів авторинку збільшилась на 0,7%.

Топ-10 авто жовтня

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, їх було зареєстровано 929 шт. Порівняно з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.

Другою в рейтингу популярності були автомобілі марки Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі — до 574 од. На третій позиції в рейтингу Skoda — 477 авто (+46%).

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Четвертий результат у BMW — 461 авто (+255%), на п’ятій сходинці — Renault — 432 авто (+60%).

До Топ-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: NISSAN — 309 од.; HYUNDAI — 240 од.; MERCEDES-BENZ — 224 од.; MAZDA — 220 од.; PEUGEOT — 200 од.

Бестселером місяця на ринку нових легковиків дістався став автомобіль RENAULT Duster — 387 реєстрацій.

Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
xapyga
xapyga
1 листопада 2023, 14:39
#
Странно, я читал на форуме, что никто авто в Украине не покупает и недвижимость никому не надо, а все эти цифры зомбирование!😁🤣
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