У жовтні в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових автомобілів, що на 83% більше, ніж у жовтні минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
Попит на авто зростає: Що обирали українці в жовтні
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зазначається, що порівняно з вереснем споживча активність в сегменті нових легкових автомобілів авторинку збільшилась на 0,7%.
Топ-10 авто жовтня
Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, їх було зареєстровано 929 шт. Порівняно з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.
Другою в рейтингу популярності були автомобілі марки Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі — до 574 од. На третій позиції в рейтингу Skoda — 477 авто (+46%).
Читайте: В Україні майже у два рази поменшало викрадень авто — Опендатабот
Четвертий результат у BMW — 461 авто (+255%), на п’ятій сходинці — Renault — 432 авто (+60%).
До Топ-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: NISSAN — 309 од.; HYUNDAI — 240 од.; MERCEDES-BENZ — 224 од.; MAZDA — 220 од.; PEUGEOT — 200 од.
Бестселером місяця на ринку нових легковиків дістався став автомобіль RENAULT Duster — 387 реєстрацій.
Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від Мінфіну — Жити на відсотки.
Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!
Приєднуйся до нас за цим посиланням !
Коментарі - 1