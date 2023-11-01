Попит на авто зростає: Що обирали українці в жовтні

У жовтні в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових автомобілів, що на 83% більше, ніж у жовтні минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що порівняно з вереснем споживча активність в сегменті нових легкових автомобілів авторинку збільшилась на 0,7%.

Топ-10 авто жовтня

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, їх було зареєстровано 929 шт. Порівняно з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.

Другою в рейтингу популярності були автомобілі марки Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі — до 574 од. На третій позиції в рейтингу Skoda — 477 авто (+46%).

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Четвертий результат у BMW — 461 авто (+255%), на п’ятій сходинці — Renault — 432 авто (+60%).

До Топ-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: NISSAN — 309 од.; HYUNDAI — 240 од.; MERCEDES-BENZ — 224 од.; MAZDA — 220 од.; PEUGEOT — 200 од.

Бестселером місяця на ринку нових легковиків дістався став автомобіль RENAULT Duster — 387 реєстрацій.

Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.