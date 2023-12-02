Національний банк протягом тижня, з 27 листопада по 1 грудня, купив на міжбанківському валютному ринку $1,60 млн і продав $739,50 млн. Чистий продаж валюти становив $737,90 млн проти $521,42 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
2 грудня 2023, 9:28
НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $730 мільйонів
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $216,48 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $214,66 млн;
- продав $25 548,95 млн.
Чистий продаж валюти становив $25 334,29 млн.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Нацбанк зменшив продаж валюти у листопаді до $2,457 млрд після рекорду у жовтні ($3,351 млрд).
Джерело: Мінфін
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