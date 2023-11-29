Співвласник Альфа-груп Хан програв суд про зняття санкцій ЄС

Російський олігарх, який є зокрема співвласником Альфа-банку, Герман Хан програв суд за зняття санкцій ЄС. Про це пише Bloomberg.

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У середу, 29 листопада, в Люксембурзі Генеральний суд ЄС відхилив його апеляцію, ухваливши відповідне рішення.

Хан був внесений до санкційного списку ЄС за свою роль в Альфа-груп, яка разом з партнерами контролює найбільший російський ритейлер і приватний банк. В ЄС заявили про те, що Хан «підтримує тісні стосунки» з Путіним і «продовжує торгувати з ним значними послугами», додавши, що власники групи також отримують «ділові та юридичні вигоди від цих відносин».

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Хан це бізнес-партнер Михайла Фрідмана, а також інших осіб, які до 2022 року були співвласниками компанії LetterOne — всі вони вийшли зі складу ради директорів після того, як потрапили під санкції.