Агрохолдинг Авангард Бахматюка виводить активи з лондонської біржі

Агрохолдинг Авангард Олега Бахматюка, який суттєво постраждав від російської агресії, оголосив про делістинг з Лондонської фондової біржі. Про це повідомляється на сайті біржі, пише Forbes.

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Компанія вирішила вивести з біржі глобальні депозитарні розписки (GDR) холдингової компанії Avangardco Investments Public Limited з LSE, де вони торгуються з тикером «AVGR». Делістинг відбудеться з 28 грудня.

Авангард вийшов на Лондонську фондову біржу в 2010 році, розмістивши 22,5% акцій на близько $208 млн.

Про агрохолдинг

Авангард презентує себе як найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні та Європі. Втім, через повномасштабну війну в Україні компанія втратила птахофабрику «Чорнобаївська» в Херсонській області, вона повністю знищена. Холдинг підрахував збитки завдані росією, вони становлять 12 млрд грн ($330 млн). Компанія готує позов до росії на понад $1 млрд.

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Бахматюк заявив, що Авангард упав на 60% від довоєнного обсягу виробництва яєць. Сам власник холдингу з 2010 року живе в Австрії, а в Україні проти Бахматюка порушено кілька кримінальних справ. Він є підозрюваним НАБУ та САП у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком VAB банку.