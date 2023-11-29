Активи небанківських фінустанов зросли, попри скорочення їх кількості ‒ НБУ

Обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у третьому кварталі збільшились на 11,9% у річному вимірі. Активи зростали в усіх сегментах цього ринку, попри скорочення кількості небанківських фінустанов (на 53 установи за квартал). Про це йдеться у щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору НБУ .

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Страхові компанії

Упродовж третього кварталу ризикові страховики збільшили активи порівняно з попереднім кварталом на 3%, страховики життя — на 4%. У ризикових страховиків найшвидше зростали обсяги державних цінних паперів, у страховиків життя — банківські депозити.

Обидва сегменти страхового ринку відчутно наростили валові страхові премії: ризикові страховики — на 14% порівняно з попереднім кварталом та на 18% - порівняно з третім кварталом 2022 року; страховики життя — на 16% за квартал (вперше з початку року) та на 7% у річному вимірі. Найстрімкіше зростали у третьому кварталі премії з ОСЦПВ.

Ризикові страховики за січень — вересень були операційно прибутковими та отримали 1.8 млрд грн прибутку, досягнувши рентабельності капіталу 9%. Попри збиткову операційну діяльність, інвестиційні доходи забезпечили рекордний прибуток страховиків життя на рівні 0.7 млрд грн та рентабельність капіталу — 25%.

Станом на 1 жовтня 2023 року 13 страховиків порушували хоча б один із нормативів (платоспроможності, достатності капіталу, якості активів, ризиковості операцій). Частка порушників нормативів в активах становила 7%.

Кредитні спілки

Зростання обсягу активів у третьому кварталі тривало передусім у кредитних спілок, що залучають депозити. Активи установ, що працюють лише на пайовому капіталі, знову скоротилися.

Обсяги наданих позик за квартал скоротилися на 10%, кредитний портфель — на 0.3%. Насамперед зменшились обсяги бізнес-кредитів приватним селянським господарствам (на 38%), водночас заборгованість за споживчими кредитами майже не змінилася. Заявлена частка простроченої на понад 90 днів заборгованості за кредитами знизилася до 28%, проте обсяг несплачених нарахованих процентів зростає.

Вища операційна ефективність дала змогу збільшити прибуток сектору до 19,6 млн грн за січень — вересень 2023 року і наростити власний капітал.

Станом на 1 жовтня 2023 року норматив достатності капіталу порушували ті самі десять кредитних спілок, що й минулого кварталу.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів сегмента збільшився на 5,8% внаслідок зростання обсягів послуг за усіма основними видами, крім факторингу.

Кредитування населення відновлюється повільно: за три квартали 2023 року надано майже на 40% менше нових кредитів, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Обсяги фінансового лізингу зростають п’ятий квартал поспіль. Нові лізингові угоди укладалися на придбання легковиків, с/г техніки й вантажівок.

Поступове відновлення обсягів послуг дало змогу за підсумками січня — вересня 2023 року отримати 7,4 млрд грн прибутку: понад половину отримано державною установою «Укрфінжитло» — оператором програми «єОселя».

У третьому кварталі діяльність ломбардів надалі відновлювалася — обсяги активів та нових кредитів дещо збільшилися. Доходи ломбардів повільно зростали, що дало змогу отримати прибуток, поліпшити показники рентабельності й капіталу.

Перспективи та ризики

З січня 2024 року набирає чинності нове законодавство для надавачів небанківських фінансових послуг, що посилює вимоги до якості корпоративного управління, управління ризиками, платоспроможності та ринкової поведінки стосовно споживачів послуг. Компаніям доведеться пристосувати свою діяльність до нових вимог.

«Певний виклик для страховиків — нові вимоги до капіталу та розрахунку прийнятних активів, які запроваджуються із початку 2024 року. Оновлені вимоги враховують уроки минулого та норми євродиректив. У фокусі - відображення активів за справедливою реалістичною вартістю, що сприятиме покращенню якості та ліквідності активів страховиків, дисципліні при виконанні ними зобов’язань», — зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.