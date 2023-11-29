В енергосистемі України дефіцит, ситуація складна — Укренерго

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 листопада 2023, 15:43

В енергосистемі України дефіцит, ситуація складна — Укренерго

В енергосистемі України виник дефіцит електроенергії через стрімке зростання споживання і обмежені можливості генерації. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

В енергосистемі України виник дефіцит електроенергії через стрімке зростання споживання і обмежені можливості генерації.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«З 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту — стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів», — йдеться у повідомленні.

Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів: сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

Складна ситуація

«В енергосистемі зараз склалась важка ситуація… Споживачам сьогодні зранку і протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції. Ощадливо споживайте електроенергію протягом всього дня і до 18:00», — закликають в Укренерго.

Читайте також: Синхронізацію енергосистем України та ЄС завершено

В компанії пояснили, що ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві.

Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+36
milon
milon
29 листопада 2023, 16:04
#
Вроде подготовились к зиме читал
+
+15
nikitat
nikitat
29 листопада 2023, 18:19
#
Чому дефіцит якщо обстрілів ще не було і мінус не сильний? Чому було за рік не побудувати енергоакумулятори кінетичні якщо проблема в навантаженні в час пік ?
+
0
milon
milon
29 листопада 2023, 18:58
#
Опасно высказываешься. Сейчас обзовут порохоботом, потому что в стране все идеально,а ты недоволен
+
+15
TAN72
TAN72
29 листопада 2023, 20:52
#
И не слова об атомной енергетике 🤔
+
0
ukas
ukas
29 листопада 2023, 20:59
#
Они уже 5 месяцев убивают одну из частей энергосистемы — Солнечные электростанции, не платя не копейки. Общий долг уже 6 млрд. грн. за переданную в сеть электроэнергию. Считаю больших врагов национальной безопасности чем руководство Укрэнерго, надо поискать.
+
0
youknow
youknow
29 листопада 2023, 22:12
#
«Причина дефіциту — …одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів«☺☺☺
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами