В енергосистемі України виник дефіцит електроенергії через стрімке зростання споживання і обмежені можливості генерації. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
В енергосистемі України дефіцит, ситуація складна — Укренерго
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«З 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту — стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів», — йдеться у повідомленні.
Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів: сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.
Складна ситуація
«В енергосистемі зараз склалась важка ситуація… Споживачам сьогодні зранку і протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції. Ощадливо споживайте електроенергію протягом всього дня і до 18:00», — закликають в Укренерго.
Читайте також: Синхронізацію енергосистем України та ЄС завершено
В компанії пояснили, що ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві.
Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00.
Коментарі - 6