Укроборонпром спростував інформацію про постачання запчастин для російської авіації

АТ «Українська оборонна промисловість» назвали фейком поширену в українських ЗМІ інформацію про постачання до рф комплектуючих для літаків та гвинтокрилів українського виробництва. Про це повідомляє пресслужба державного концерну.

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У низці українських ЗМІ з посиланням на російськомовне інтернет-видання «Важные истории» (зареєстровано у Латвійській Республіці) з’явилася інформація про те, що з січня 2022 року по липень 2023 року російська компанія «Авиа ФЭД сервис» імпортувала до рф компоненти для літаків і гвинтокрилів виробництва деяких підприємств АТ «Українська оборонна промисловість».

Також вказано, що продукція постачалася через компанії LINKER (ОАЕ) та «Бакайторг1» (Киргизька Республіка).

«Укроборонпром офіційно повідомляє, що підприємства зазначені у повідомленнях, — АТ «Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування», ДП «ХМЗ «ФЕД» і АТ «Київський завод «Радар» — з 2014 року не працюють зі вказаною компанією з рф, а також не мали та не мають контрактів із LINKER і «Бакайторг1», — йдеться в повідомленні.

В Укроборонпромі також зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення підприємства АТ «Українська оборонна промисловість» взагалі не експортували зазначену в матеріалах продукцію.

«Зібрані під час відповідної перевірки матеріали були передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування», — додали в Укроборонпромі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укроборонпром піднявся на 24 позиції в рейтингу світових виробників зброї.