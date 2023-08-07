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7 серпня 2023, 19:02 Читать на русском

Укроборонпром піднявся на 24 позиції в рейтингу світових виробників зброї

Державний концерн «Укроборонпром» посів 65-те місце в рейтингу світових виробників зброї за доходами. Укроборонпром за рік піднявся на 24 позиції, свідчать дані DefenseNews, пише Ліга.

Державний концерн «Укроборонпром» посів 65-те місце в рейтингу світових виробників зброї за доходами.
Фото: epravda.com.ua
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«Цього року український Укроборонпром піднявся на 24 позиції до 65-го місця, тоді як Україна майже 18 місяців відбиває російське вторгнення», — сказано в публікації.

Торік дохід української компанії, яка працює виключно в оборонній сфері, зріс на 70% — до $1,25 млрд проти $754,75 млн у 2021 році.

Хто у першій десятці

У першій десятці рейтингу — шість компаній зі США (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics і L3Harris Technologies), три компанії з Китаю (Aviation Industry Corporation of China, China North Industries Group Corporation Limited і China South Industries Group Corporation) та одна — з Великої Британії (BAE Systems).

Трохи більше від половини зі ста компаній у списку є американськими. Тридцять одна компанія розташована в Європі.

У рейтингу цього року немає російських компаній. Вони не відповіли на запити укладачів переліку, а ті «не змогли знайти авторитетні джерела даних». Торік росія в рейтингу була представлена виробником ракет Tactical Missiles Corporation, який посідав 36-те місце.

На початку 2021 року Укроборонпром уперше потрапив до списку найбільших оборонних компаній світу за рівнем прозорості.

Джерело: Мінфін
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