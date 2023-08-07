Державний концерн «Укроборонпром» посів 65-те місце в рейтингу світових виробників зброї за доходами. Укроборонпром за рік піднявся на 24 позиції, свідчать дані DefenseNews, пише Ліга.
Укроборонпром піднявся на 24 позиції в рейтингу світових виробників зброї
Торік дохід української компанії, яка працює виключно в оборонній сфері, зріс на 70% — до $1,25 млрд проти $754,75 млн у 2021 році.
Хто у першій десятці
У першій десятці рейтингу — шість компаній зі США (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics і L3Harris Technologies), три компанії з Китаю (Aviation Industry Corporation of China, China North Industries Group Corporation Limited і China South Industries Group Corporation) та одна — з Великої Британії (BAE Systems).
Трохи більше від половини зі ста компаній у списку є американськими. Тридцять одна компанія розташована в Європі.
У рейтингу цього року немає російських компаній. Вони не відповіли на запити укладачів переліку, а ті «не змогли знайти авторитетні джерела даних». Торік росія в рейтингу була представлена виробником ракет Tactical Missiles Corporation, який посідав 36-те місце.
На початку 2021 року Укроборонпром уперше потрапив до списку найбільших оборонних компаній світу за рівнем прозорості.
Коментарі