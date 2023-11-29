Найбільший суверенний фонд у світі планує додати у свій портфель позабіржові акції

Норвезький фонд добробуту, який оцінюється у $1,5 трильйона, хоче додати до свого портфелю акції компаній, які не торгуються на біржах. У фонді вважають, що це рішення могло б із часом принести більший прибуток.Частка таких активів має скласти 3−5%. Про це пише Bloomberg.

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У фонді хочуть вкладати у приватні активи

Фонд добробуту, якому належить близько 1,5% акцій, що котируються по всьому світу, неодноразово звертався до Міністерства фінансів Норвегії (востаннє у 2018 році) з проханням дозволити додавати акції компаній, що не котируються на біржі, до його наявного портфеля. Але влада країни відмовила у допуску фонду на світовий ринок прямих інвестицій, посилаючись на занепокоєння з приводу їхньої прозорості та витрат на управління.

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Втім, у фонді наразі впевнені, що Мінфін підтримає їх. У разі позитивного рішення фонд постарається наростити частку позабіржових пайових активів у своєму портфелі до 3−5% (від $40 до $70 млрд при поточній вартості фонду), і це дасть йому змогу скористатися перевагами розміру фонду і сприяти адекватній диверсифікації.

У березні уряд Норвегії попросив Центробанк країни вивчити різні аспекти некотируваних акцій і підготувати огляд, щоб допомогти Мінфіну на початку наступного року ухвалити остаточне рішення.

Що таке суверенний фонд або фонд добробуту

Це державний інвестиційний фонд, який інвестує в реальні та фінансові активи, такі як акції, облігації, нерухомість, дорогоцінні метали, або в альтернативні інвестиції, такі як фонди прямих інвестицій або хедж-фонди.