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29 листопада 2023, 11:01

Ціни на житло в США зростають, Reddit вивчає можливість проведення IPO: що потрібно знати вранці

Новини міжнародних ринків.

Новини міжнародних ринків.
Фото: pixabay.com

У Citi вважають, що різке листопадове ралі акцій США вичерпало себе

Аналітики зазначають, що позиціонування за ф'ючерсами на S&P 500 виглядає «злегка ведмежим». Позиціонування за ф'ючерсами на Nasdaq 100 нейтральне. Однак вимушене покриття коротких позицій все ще може підтримати зростання S&P 500 до кінця року.

Приплив у ETF ринків, що розвиваються (EM) цього року перевищив $10 млрд

За тиждень до 24 листопада чистий приплив в ETF EM склав $766 млн, після $1,57 млрд тижнем раніше.

Індекс цін на житло (S&P/CS) у США: 0,7%; попередній 0,8%

Ціни зростають 8-й місяць поспіль. Ціни підтримує недостатній обсяг запасів. Найсильніше зростання було в Детройті, Сан-Дієго та Нью-Йорку, а найслабше — на Заході США. Однак останнім часом спостерігається зниження іпотечної ставки і зростання кількості нових оголошень.

Amazon анонсувала нові AI-чіп і чатбот Amazon Q

Trainium2 — друге покоління чіпа для навчання систем AI, який у 4 рази швидший за попередника. Компанія почне пропонувати Trainium2 наступного року.

Чатбот Amazon Q буде доступний для розробників, які використовують хмарний сервіс компанії, в інструментах бізнес-аналітики, у ПЗ для колл-центрів і відділів логістики.

Річна зважена інфляція Японії в жовтні прискорилася до 2,2% проти 2% у вересні

Це найшвидше зростання з початку ведення статистики у 2001 році. Дані свідчать про те, що зростання зарплат стійке, що дає підставу центробанку завершити ультрам'яку монетарну політику.

Поточна політика дає змогу охолодити економіку і досягти 2%-ї інфляції - ФРС

Член Ради управляючих центробанку США Крістофер Уоллер зазначив, що падіння цін обнадіює, але цього недостатньо для впевненості, що так буде далі.

За його словами, у четвертому кварталі очікується подальше зниження темпів зростання інфляції. Фінансові умови загалом все ще залишаються більш жорсткими.

Reddit вивчає можливість проведення IPO вже в першому кварталі 2024 року

У рамках підготовки компанія співпрацює з Morgan Stanley і Goldman Sachs. Передбачувана оцінка Reddit може становити до $15 млрд.

Джерело: Мінфін
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