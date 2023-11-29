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29 листопада 2023, 12:47

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Українська мова» з нейзильберу (фото)

В середу, 29 листопада, Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету «Українська мова» з нейзильберу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

В середу, 29 листопада, Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету «Українська мова» з нейзильберу.
Фото: скріншот з відео

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Пам’ятна монета «Українська мова» виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень.

Аверс

На аверсі розміщено стилізовану літеру «Ї» із соловейком, що символізує мелодійність української мови, а також текстуру із контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегом родини.

Реверс

На реверсі - стилізована композиція з літер української абетки, в якій виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що послуговуються кирилицею.

З фактурних літер складається вислів «наша мова України». Елементи композиції підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі.

Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

Де придбати

Придбати пам’ятну монету «Українська мова» можна вже з 29 листопада 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Крім того, монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 27 жовтня, у День української писемності та мови Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету «Українська мова» зі срібла.

Джерело: Мінфін
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