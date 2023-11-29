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29 листопада 2023, 11:32

Акції аеропорту Хітроу на $3 мільярда придбають арабські та французькі інвестори

Компанія Ferrovial, яка володіє 25% акціями лондонського аеропорту Хітроу, продасть їх компаніям PIF з Саудівської Аравії та Ardian з Франції. Про це повідомляє Financial Times, пише Економічна правда.

Компанія Ferrovial, яка володіє 25% акціями лондонського аеропорту Хітроу, продасть їх компаніям PIF з Саудівської Аравії та Ardian з Франції.

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Вартість пакету акцій становить 2,4 млрд фунтів ($3 млрд). Так, суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) купить 10% акцій компанії за 1 млрд фунтів (близько 1,3 млрд дол), а Ardian, одна з найбільших у Європі компаній прямих інвестицій, — 15%.

Стартова частка групи в Хітроу становила 56%, але до 2013 року вона зменшила її до 25%.

Виконавчий директор Ferrovial Airports Люк Бугеджа сказав, що компанія допомогла перетворити Хітроу, «контролюючи інвестиції в розмірі £12 млрд» у розширення пропускної спроможності повітряної гавані завдяки будівництву другого терміналу, і покращуючи операційні показники порту.

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Цього року аеропорт залишився збитковим, частково через зростання вартості обслуговування значного боргового навантаження внаслідок підвищення відсоткових ставок.

Джерело: Мінфін
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