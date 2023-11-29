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29 листопада 2023, 10:21

У віці 99 років помер Чарлі Мангер, який допомагав Баффету створювати Berkshire Hathaway

У вівторок, 28 листопада, у США у віці 99 років помер Чарлі Мангер — інвестор і права рука Воррена Баффета у холдинговій компанії Berkshire Hathaway. Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок, 28 листопада, у США у віці 99 років помер Чарлі Мангер — інвестор і права рука Воррена Баффета у холдинговій компанії Berkshire Hathaway.
Фото: moneycontrol.com

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Мангер був заступником голови ради директорів Berkshire Hathaway протягом 45 років і одним з найбільших акціонерів. Акції компанії оцінювалися приблизно в $2,2 млрд. За даними Forbes, його загальний капітал склав близько $2,6 млрд.

До свого сторіччя він не дожив трохи більше ніж місяць — він народився 1 січня 1924 року.

До кінця 1970-х Баффет і Мангер стали працювати разом з компанією Berkshire Hathaway.

«Berkshire Hathaway не змогла б досягти свого зовнішнього статусу без натхнення, мудрості та участі Чарлі», — приводяться слова Баффета в пресрелізі Berkshire Hathaway.

Крім посади віце-президента правління Berkshire Мангер був адвокатом по угодах з нерухомістю, головою та видавцем Daily Journal, членом правління Costco, філантропом та архітектором.

Мангер пожертвував сотні мільйонів доларів освітнім установам, включаючи Мічиганський університет, Стенфордський університет та Гарвардську школу права, — часто з умовою, що навчальний заклад прийме його проекти будівель, хоча формально він не отримав освіти архітектора.

У 1962 Мангер заснував юридичну фірму Munger, Tolles & Olson і зосередився на управлінні інвестиціями в хедж-фонді Wheeler, Munger & Co., який він створив того ж року. Мангер закрив хедж-фонд у 1975 році.

Через три роки він став віце-головою ради директорів Berkshire Hathaway. У 1972 році, перш ніж він почав працювати в Berkshire, Мангер переконав Баффета підписати угоду про купівлю конгломератом See's Candies за $25 млн, незважаючи на річний дохід кондитерської компанії до вирахування податків у розмірі близько $4 млн.

З того часу продажі See's для Berkshire перевищили $2 млрд. Баффет приписував Мангеру новий підхід Berkshire Hathaway до інвестиційних вкладень.

«План, який він дав мені, був простим: забудьте все, що ви знаєте про покупку чесного бізнесу за чудовими цінами. Натомість купуйте чудові підприємства за справедливими цінами», — розповідав Баффет.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

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Qwerty1999
Qwerty1999
29 листопада 2023, 12:13
#
Даже миллиарды баксов не способны
значительно продлить жизнь их владельцам.
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Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
29 листопада 2023, 12:25
#
Мільярди ні, а країна проживання так, народись він 1924 року в СРСР, то «умер бы героем» в 1942 десь скоріше за все., якби пережив голодомор 1932−1933.
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Qwerty1999
Qwerty1999
29 листопада 2023, 13:24
#
Олександр Міщенко

Ваш пример состоит из одних предположений…

Миллиарды баксов и качественная медицина
добавляют максимум от 5 до 10 лет жизни…

Например, в Украине в 2008 году насчитывалось
102 387 долгожителей в возрасте 90+, а значит они успешно
пережили и голодомор и репресии и вторую мировую войну.

Кстати, может в школе вскользь читали о Лазаре Кагановиче,
который родился в 1893 году в Киевской губернии, а в 1925
уже был избран Генеральным секретарём ЦК КП (б) Украины.

Он тоже пережил и голодомор, к которому сам причастен,
и вторую мировую войну и репрессии и конечно же Сталина.
Скончался Каганович в возрасте 97 лет за несколько месяцев
до распада страны, в руководстве которой находился
с первых дней её существования.
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Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
29 листопада 2023, 15:13
#
«102 387 долгожителей» можу Вас запевнити, якби не репресії, голодомор, 2СВ, голод 1946−1947 і т.д. їх було б мінімум 200 000+
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Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
29 листопада 2023, 15:25
#
Можу розказати цікаву історію свого прадіда, народився 1897, у 1СВ 1916 отримав поранення осколгом у голову (яма на всю скроню була біля 2 см у глибину, вижив дивом м’яко кажучи) пережив голод 1921−1923, пережив голодомор 1932−1933 (5 з 10 його дітей тоді померли) 1937 репресовано, потрапив у Сибір на лісоповал, відбув там 8+ років, повернувся восени 1945, пережив голод 1946−1947…, помер 1993 у віці 95 років і 10 місяців, при чому ще 1992 міг читати дрібношрифтові текти на календариках без окулярів. Дива трапляються, але це більше дива, що людина з такими життевими подіями змогла стільки прожити, я якби не все пережите, цілком імовірно, що міг би дожити то 105 чи 110 хто зна…
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Qwerty1999
Qwerty1999
29 листопада 2023, 13:38
#
На сегодня на 336 млн населения США
долгожителей в возрасте 100+:
— мужчин 77
— женщин 130
Итого в США 207 долгожителей в возрасте 100+

Если сравнивать с Украиной, то на виртуальные
40млн населения 1078* украинцев, получающих
пенсию из ПФУ, пересекли рубеж 100 лет.

* данные на конец каденции пятого президента
Украины по выплатам пенсий летом 2019 года.
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Philip92
Philip92
29 листопада 2023, 14:09
#
Из этой статистики вспомнился анекдот, заканчивающийся словами «на моей могиле напишите родился мертвым»
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Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
29 листопада 2023, 15:11
#
Перевіряти цифри не буду, довірюся Вам, якщо вони вірні, то знаючи про те, що середня тривалість життя у США довша ніж в Україні, випливає те, що американці «мруть як мухи» між 80 і 100 роками життя, тоді як значно більша кількість українців переживає цю «рокову» дня американців 20-ти річку. Можливі поястення у мене є тільки 2: 1) у наслідок різного харчування, українці у віці 80+ мають менше проблем зі здоров’ям, викликаних місцевих харчуванням 2) 80−100 років тому багатьох хто був молодшим в СРСР записували старшими у документи з різних причин, як наслідок велика кількість людей у віці від 90 до 100 років має документи, у яких зазначено, що їм більше 100. І друга причина мені видається більш вірогідна, бо мою покійну бабусю наприклад записали у свідоцтві про народження, не 04.10, а 10.04, тобто замість народженої у жовтні, хтось зробив її понад 80 років тому народженою у квітні - на 6 міс. старшою, просто з-за дрібної помилки
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Kharakternyk
Kharakternyk
29 листопада 2023, 14:41
#
А ще негативно висловлювався про біткойн.
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