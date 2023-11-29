У віці 99 років помер Чарлі Мангер, який допомагав Баффету створювати Berkshire Hathaway

У вівторок, 28 листопада, у США у віці 99 років помер Чарлі Мангер — інвестор і права рука Воррена Баффета у холдинговій компанії Berkshire Hathaway. Про це повідомляє Bloomberg.

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Мангер був заступником голови ради директорів Berkshire Hathaway протягом 45 років і одним з найбільших акціонерів. Акції компанії оцінювалися приблизно в $2,2 млрд. За даними Forbes, його загальний капітал склав близько $2,6 млрд.

До свого сторіччя він не дожив трохи більше ніж місяць — він народився 1 січня 1924 року.

До кінця 1970-х Баффет і Мангер стали працювати разом з компанією Berkshire Hathaway.

«Berkshire Hathaway не змогла б досягти свого зовнішнього статусу без натхнення, мудрості та участі Чарлі», — приводяться слова Баффета в пресрелізі Berkshire Hathaway.

Крім посади віце-президента правління Berkshire Мангер був адвокатом по угодах з нерухомістю, головою та видавцем Daily Journal, членом правління Costco, філантропом та архітектором.

Мангер пожертвував сотні мільйонів доларів освітнім установам, включаючи Мічиганський університет, Стенфордський університет та Гарвардську школу права, — часто з умовою, що навчальний заклад прийме його проекти будівель, хоча формально він не отримав освіти архітектора.

У 1962 Мангер заснував юридичну фірму Munger, Tolles & Olson і зосередився на управлінні інвестиціями в хедж-фонді Wheeler, Munger & Co., який він створив того ж року. Мангер закрив хедж-фонд у 1975 році.

Через три роки він став віце-головою ради директорів Berkshire Hathaway. У 1972 році, перш ніж він почав працювати в Berkshire, Мангер переконав Баффета підписати угоду про купівлю конгломератом See's Candies за $25 млн, незважаючи на річний дохід кондитерської компанії до вирахування податків у розмірі близько $4 млн.

З того часу продажі See's для Berkshire перевищили $2 млрд. Баффет приписував Мангеру новий підхід Berkshire Hathaway до інвестиційних вкладень.

«План, який він дав мені, був простим: забудьте все, що ви знаєте про покупку чесного бізнесу за чудовими цінами. Натомість купуйте чудові підприємства за справедливими цінами», — розповідав Баффет.