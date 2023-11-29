У вівторок, 28 листопада, у США у віці 99 років помер Чарлі Мангер — інвестор і права рука Воррена Баффета у холдинговій компанії Berkshire Hathaway. Про це повідомляє Bloomberg.
У віці 99 років помер Чарлі Мангер, який допомагав Баффету створювати Berkshire Hathaway
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Мангер був заступником голови ради директорів Berkshire Hathaway протягом 45 років і одним з найбільших акціонерів. Акції компанії оцінювалися приблизно в $2,2 млрд. За даними Forbes, його загальний капітал склав близько $2,6 млрд.
До свого сторіччя він не дожив трохи більше ніж місяць — він народився 1 січня 1924 року.
До кінця 1970-х Баффет і Мангер стали працювати разом з компанією Berkshire Hathaway.
«Berkshire Hathaway не змогла б досягти свого зовнішнього статусу без натхнення, мудрості та участі Чарлі», — приводяться слова Баффета в пресрелізі Berkshire Hathaway.
Крім посади віце-президента правління Berkshire Мангер був адвокатом по угодах з нерухомістю, головою та видавцем Daily Journal, членом правління Costco, філантропом та архітектором.
Мангер пожертвував сотні мільйонів доларів освітнім установам, включаючи Мічиганський університет, Стенфордський університет та Гарвардську школу права, — часто з умовою, що навчальний заклад прийме його проекти будівель, хоча формально він не отримав освіти архітектора.
У 1962 Мангер заснував юридичну фірму Munger, Tolles & Olson і зосередився на управлінні інвестиціями в хедж-фонді Wheeler, Munger & Co., який він створив того ж року. Мангер закрив хедж-фонд у 1975 році.
Через три роки він став віце-головою ради директорів Berkshire Hathaway. У 1972 році, перш ніж він почав працювати в Berkshire, Мангер переконав Баффета підписати угоду про купівлю конгломератом See's Candies за $25 млн, незважаючи на річний дохід кондитерської компанії до вирахування податків у розмірі близько $4 млн.
З того часу продажі See's для Berkshire перевищили $2 млрд. Баффет приписував Мангеру новий підхід Berkshire Hathaway до інвестиційних вкладень.
«План, який він дав мені, був простим: забудьте все, що ви знаєте про покупку чесного бізнесу за чудовими цінами. Натомість купуйте чудові підприємства за справедливими цінами», — розповідав Баффет.
Коментарі - 9
значительно продлить жизнь их владельцам.
Ваш пример состоит из одних предположений…
Миллиарды баксов и качественная медицина
добавляют максимум от 5 до 10 лет жизни…
Например, в Украине в 2008 году насчитывалось
102 387 долгожителей в возрасте 90+, а значит они успешно
пережили и голодомор и репресии и вторую мировую войну.
Кстати, может в школе вскользь читали о Лазаре Кагановиче,
который родился в 1893 году в Киевской губернии, а в 1925
уже был избран Генеральным секретарём ЦК КП (б) Украины.
Он тоже пережил и голодомор, к которому сам причастен,
и вторую мировую войну и репрессии и конечно же Сталина.
Скончался Каганович в возрасте 97 лет за несколько месяцев
до распада страны, в руководстве которой находился
с первых дней её существования.
долгожителей в возрасте 100+:
— мужчин 77
— женщин 130
Итого в США 207 долгожителей в возрасте 100+
Если сравнивать с Украиной, то на виртуальные
40млн населения 1078* украинцев, получающих
пенсию из ПФУ, пересекли рубеж 100 лет.
* данные на конец каденции пятого президента
Украины по выплатам пенсий летом 2019 года.