Курс валют на 29 листопада: Євро в обмінниках подорожчало на 15 копійок

У середу, 29 листопада, на готівковому ринку курс долара у купівлі втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 5 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро зріс на 7 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,70 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,60, євро — 40,88−41,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,36−36,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,92−39,93 грн/євро.

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