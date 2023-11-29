Національний банк України встановив на 29 листопада 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,3644 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 15 копійок.
29 листопада 2023, 8:01
НБУ знизив курс гривні на 15 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 29 листопада встановив офіційний курс євро на рівні 39,81.
До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 25 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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