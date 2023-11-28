Національний банк України встановив на 28 листопада 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,2173 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 16 копійок.
28 листопада 2023, 8:00
НБУ знизив курс гривні на 16 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 28 листопада встановив офіційний курс євро на рівні 39,65.
До закриття міжбанку курс долара виріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 23 копійки у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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