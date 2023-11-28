В Німеччині за допомогою банківської картки знайшли зниклого безвісти українця

В Німеччині українець потрапив у лікарню без свідомості. Його вдалось ідентифікувати за допомогою банківської картки. Виявилось, що чоловіка давно шукала його сім'я. Таку історію розповів у Telegram співвласник monobank Олег Гороховський .

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Лікарня звернулась до банку й зазначила, що до них потрапив пацієнт без свідомості у критичному стані, він не міг говорити, лікарі підключили його до апарату штучної вентиляції легень. З речей із собою він мав тільки картку українського банку.

«За номером картки вдалося ідентифікувати клієнта. У базах даних МВС клієнт числився зниклим безвісти. Після детального аналізу профілю клієнта було виявлено декілька переказів на картку, збережену під контактом „Мама“. Після цього вся інформація про інцидент була передана в відповідні державні органи України, включно з генеральним консульством України у Франкфурті», — розповів Гороховський.

Консульство пообіцяло допомогти українцю, і він возз'єднається із сім'єю, коли одужає. Сім'я раніше не мала з ним зв’язку, довгий час він вважався зниклим безвісти.

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