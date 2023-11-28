В Німеччині українець потрапив у лікарню без свідомості. Його вдалось ідентифікувати за допомогою банківської картки. Виявилось, що чоловіка давно шукала його сім'я. Таку історію розповів у Telegram співвласник monobank Олег Гороховський.
В Німеччині за допомогою банківської картки знайшли зниклого безвісти українця
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Лікарня звернулась до банку й зазначила, що до них потрапив пацієнт без свідомості у критичному стані, він не міг говорити, лікарі підключили його до апарату штучної вентиляції легень. З речей із собою він мав тільки картку українського банку.
«За номером картки вдалося ідентифікувати клієнта. У базах даних МВС клієнт числився зниклим безвісти. Після детального аналізу профілю клієнта було виявлено декілька переказів на картку, збережену під контактом „Мама“. Після цього вся інформація про інцидент була передана в відповідні державні органи України, включно з генеральним консульством України у Франкфурті», — розповів Гороховський.
Консульство пообіцяло допомогти українцю, і він возз'єднається із сім'єю, коли одужає. Сім'я раніше не мала з ним зв’язку, довгий час він вважався зниклим безвісти.
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Коментарі - 13
Полный бред, или явная манипуляция в рекламных целях!
Ця історія виглядає як цілком реалістична.
1 Процедура занесения гражданина в реестр …пропавший без вести… не менялась со времен ссср, изменилась только конечная часть — по требованию родственников вступающих в наследство, решение суда.
2 Заявление о «пропавшем принимается только от родственников или граждан, связь которых с «пропавшим» подтверждена свидетелями.
3 После принятия заявления, по решению начальника районного отделения МВД начинаются следственно оперативные мероприятия по установлению места нахождения «пропавшего». В ходе которых проверяется вся доступная информация в гос реестрах и опрашиваются все знакомые. В данном случае — реестр погран службы.
4 Срок проведения этих «мероприятий» три месяца, и только потом, через три месяца гражданина заносят в «реестр».
Поверь на слово, что желающих попасть в этот реестр и официально числится «пропавшим», достаточное количество. (уйти от админ и криминальной ответственности да и просто «душевно больных»)
Это все что касается первой части — МВС
Часть вторая, обрашение полицейских Германии в «Моно» Банк. Как ты себе это представляешь? Дежурный полицейский позвонил на «горячую» линию и оператор зразу назвал данные владельца карты? Можешь мне поверить на слово, в Германии бюрократия такая же как в ссср, только без коррупционной составляющей. Поэтому выполняя скорее всего тоже оператино — розыскные мероприятия, полиция, после обращения в консульство Украины, возможно получило ответ от «Моно» Банка. Вот в это я повер
Только основной вопрос -в какой временной отрезок. немецкая полиция выполнила свою часть «процедуры» и в какой временной период и консульство Украины и сам Банк выполнил свою часть «процедуры»?
В этой истории мне больше интересно -кто оплачивал нахождение гр Украины в немецкой больнице более трех дней?
По другій частині: які німецькі поліцейські? І Гороховський і Рогальський кажуть що в підтримку звернувся лікар (можливо не безпосередньо людина яка лікує, а хтось з адміністративного персоналу лікарні). Не бачу причини чому лікар не може так зробити, що йому заважає це зробити.
Про німецьких поліцейських ніхто не згадував взагалі.
До слова інформація про внесення в реєстр людей що зникли цілком можливо є інформацією від родичів бо нащо Монобанку звертатись до МВС у цій ситуації — не зрозуміло. Вони власне і не кажуть що звертались, кажуть лише про те що спілкувались з мамою та з МЗС та посольством.
И по второй части -как именно врач мог обратиться в банк -два пути через «горячую линию» и что оператор, выслушав немецкого врача, даже англоговорящего, сразу назвал владельца карты? Тебе самому не смешно? Другой вариант — следуя «процедурам. привлекая (для бездомных или без документов в Германии обязательно через полицию, а дальше официально через консульство.
Скорее всего не плохая реклама рассчитанная на среднего потребителя.
Виталик, еще раз, это не та тема в которой ты можешь выглядеть «экспертом». Ладно, поговорили — пойду чистить сапоги. по твоему совету, нашел место на рынке. надо работать и платить налоги!
Ніхто не знає як він опинився у Німеччині. Ніде не було ані слова що він легально перетнув кордон: ані у Гороховського, ані в Рогальського. Розбіжності у їх розповідях є, але не в цій деталі.
как именно врач мог обратиться в банк -два пути через «горячую линию» и что оператор, выслушав немецкого врача, даже англоговорящего, сразу назвал владельца карты? Тебе самому не смешно?
Де сказано що оператор називав лікарю імʼя клієнта? Оператор отримав від лікаря інформацію про карту і далі звʼязувався з мамою та посольством.
Виталик, еще раз, это не та тема в которой ты можешь выглядеть «экспертом».
Я в цій темі виступаю лише як звичайний читач новин: читаю викладене в новині і оцінюю наскільки це логічно та реалістично. І так, ця новина виглядає логічною та реалістичною.
Гріша, це ти в цій темі намагається виглядати експертом при тому що ти постійно вигадуєш «факти» яких не існує: звернення від німецької поліції, офіційно зареєстрований виїзд за кордон, передачу німецькому лікарю даних клієнта банку. Три не просто помилки, а перекручування і вигадування — чи не занадто для експерта?
Только ты сам подумай что ты написал -
1 Ніхто не знає як він опинився у Німеччині. Ніде не було ані слова що він легально перетнув кордон — фраза, которая сама предполагает ответ. пересек границу. Далее в какой способ, могу предположить, что ты сам редко посещал Германию, и наверно просто не знаешь. что на всех дорогах в Германию стоят блок посты с авто «зеленного цвета».
Даже, предполагая, нелегальный переход в Румынию или Болгарию, при вьезде в «Шенген» все равно нужен паспорт в который поставят отметку и без отметки о вьезде его сразу задержат.
2 Оператор отримав від лікаря інформацію про карту і далі звʼязувався з мамою та посольством. — самому не смешно, оператор с кем-то связовался, получив информацию, которая записалась и была передана оператором. кто согласно штатному расписанию может взять на себя ответственность связываться с консульством и МВД?
Можно продолжать и дальше -но каждый верит в то что хочет! Ладно, я еще раз повторяю, ты прав, а я л.о.х. тебя такое положение дел устроит?
Мій сусід по дачі пережив це, він досі сидить у Івано-Франківську і не хоче повертатись у Харків. При тому що до вторгнення був суто російськомовним і можна навіть сказати симпатизитував Росії.
Ми не знаємо що сталося з людиною і ніхто нам цього зараз не розповість. Тож можна гадати, але не треба стверджувати маючи абсолютно роль інформації про людину.
Немає ніякого порушення банківської таємниці
тобто можно написати з будь-якої імейл адреси схожу на «офіційну» а у відповідь монобанк відправить ПІБ власника карти
— банк не передавав лікарні ПІБ
— офіційнійсть адреси легко перевіряється, для цього існують вже давно не нові технології цифрового підпису