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28 листопада 2023, 18:50

В Німеччині за допомогою банківської картки знайшли зниклого безвісти українця

В Німеччині українець потрапив у лікарню без свідомості. Його вдалось ідентифікувати за допомогою банківської картки. Виявилось, що чоловіка давно шукала його сім'я. Таку історію розповів у Telegram співвласник monobank Олег Гороховський.

В Німеччині українець потрапив у лікарню без свідомості.

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Лікарня звернулась до банку й зазначила, що до них потрапив пацієнт без свідомості у критичному стані, він не міг говорити, лікарі підключили його до апарату штучної вентиляції легень. З речей із собою він мав тільки картку українського банку.

«За номером картки вдалося ідентифікувати клієнта. У базах даних МВС клієнт числився зниклим безвісти. Після детального аналізу профілю клієнта було виявлено декілька переказів на картку, збережену під контактом „Мама“. Після цього вся інформація про інцидент була передана в відповідні державні органи України, включно з генеральним консульством України у Франкфурті», — розповів Гороховський.

Консульство пообіцяло допомогти українцю, і він возз'єднається із сім'єю, коли одужає. Сім'я раніше не мала з ним зв’язку, довгий час він вважався зниклим безвісти.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

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+8
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 листопада 2023, 5:25
#
…у базах даних МВС клієнт числився зниклим безвісти…
Полный бред, или явная манипуляция в рекламных целях!
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0
Три літри
Три літри
29 листопада 2023, 9:49
#


Ця історія виглядає як цілком реалістична.
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+8
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 листопада 2023, 10:27
#
Нет, Виталик…
1 Процедура занесения гражданина в реестр …пропавший без вести… не менялась со времен ссср, изменилась только конечная часть — по требованию родственников вступающих в наследство, решение суда.
2 Заявление о «пропавшем принимается только от родственников или граждан, связь которых с «пропавшим» подтверждена свидетелями.
3 После принятия заявления, по решению начальника районного отделения МВД начинаются следственно оперативные мероприятия по установлению места нахождения «пропавшего». В ходе которых проверяется вся доступная информация в гос реестрах и опрашиваются все знакомые. В данном случае — реестр погран службы.
4 Срок проведения этих «мероприятий» три месяца, и только потом, через три месяца гражданина заносят в «реестр».
Поверь на слово, что желающих попасть в этот реестр и официально числится «пропавшим», достаточное количество. (уйти от админ и криминальной ответственности да и просто «душевно больных»)
Это все что касается первой части — МВС
Часть вторая, обрашение полицейских Германии в «Моно» Банк. Как ты себе это представляешь? Дежурный полицейский позвонил на «горячую» линию и оператор зразу назвал данные владельца карты? Можешь мне поверить на слово, в Германии бюрократия такая же как в ссср, только без коррупционной составляющей. Поэтому выполняя скорее всего тоже оператино — розыскные мероприятия, полиция, после обращения в консульство Украины, возможно получило ответ от «Моно» Банка. Вот в это я повер
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+8
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 листопада 2023, 10:30
#
Продолжение —
Только основной вопрос -в какой временной отрезок. немецкая полиция выполнила свою часть «процедуры» и в какой временной период и консульство Украины и сам Банк выполнил свою часть «процедуры»?
В этой истории мне больше интересно -кто оплачивал нахождение гр Украины в немецкой больнице более трех дней?
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0
Три літри
Три літри
29 листопада 2023, 11:27
#
По першій частині — все перевірили, нічого не знайшли, в реєстр занесли. Де тут що не бʼється?

По другій частині: які німецькі поліцейські? І Гороховський і Рогальський кажуть що в підтримку звернувся лікар (можливо не безпосередньо людина яка лікує, а хтось з адміністративного персоналу лікарні). Не бачу причини чому лікар не може так зробити, що йому заважає це зробити.
Про німецьких поліцейських ніхто не згадував взагалі.

До слова інформація про внесення в реєстр людей що зникли цілком можливо є інформацією від родичів бо нащо Монобанку звертатись до МВС у цій ситуації — не зрозуміло. Вони власне і не кажуть що звертались, кажуть лише про те що спілкувались з мамою та з МЗС та посольством.
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+8
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 листопада 2023, 11:33
#
Его бы не занесли если он официально пересек границу!. Он же находился на территории Германии? В таком случае, его бы через «ордер» искали на территории ЕС, но искали уже по …установлению личности. причины отьезда и возможной причастности к совершению преступления. но это Виталик уже другая история. А пока, повторяю -человек пересек границу, предположительное место нахождения установлено и ни о каком реестре «пропавших» речи быть не может.
И по второй части -как именно врач мог обратиться в банк -два пути через «горячую линию» и что оператор, выслушав немецкого врача, даже англоговорящего, сразу назвал владельца карты? Тебе самому не смешно? Другой вариант — следуя «процедурам. привлекая (для бездомных или без документов в Германии обязательно через полицию, а дальше официально через консульство.
Скорее всего не плохая реклама рассчитанная на среднего потребителя.
Виталик, еще раз, это не та тема в которой ты можешь выглядеть «экспертом». Ладно, поговорили — пойду чистить сапоги. по твоему совету, нашел место на рынке. надо работать и платить налоги!
+
0
Три літри
Три літри
29 листопада 2023, 11:52
#
Его бы не занесли если он официально пересек границу!

Ніхто не знає як він опинився у Німеччині. Ніде не було ані слова що він легально перетнув кордон: ані у Гороховського, ані в Рогальського. Розбіжності у їх розповідях є, але не в цій деталі.

как именно врач мог обратиться в банк -два пути через «горячую линию» и что оператор, выслушав немецкого врача, даже англоговорящего, сразу назвал владельца карты? Тебе самому не смешно?

Де сказано що оператор називав лікарю імʼя клієнта? Оператор отримав від лікаря інформацію про карту і далі звʼязувався з мамою та посольством.

Виталик, еще раз, это не та тема в которой ты можешь выглядеть «экспертом».

Я в цій темі виступаю лише як звичайний читач новин: читаю викладене в новині і оцінюю наскільки це логічно та реалістично. І так, ця новина виглядає логічною та реалістичною.

Гріша, це ти в цій темі намагається виглядати експертом при тому що ти постійно вигадуєш «факти» яких не існує: звернення від німецької поліції, офіційно зареєстрований виїзд за кордон, передачу німецькому лікарю даних клієнта банку. Три не просто помилки, а перекручування і вигадування — чи не занадто для експерта?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 листопада 2023, 12:04
#
Виталик, согласен полностью, тут «не порешь». ты как всегда прав. а я как всегда л.о.х. И самое главное — меня такое положение вещей устраивает. Каждый верит в то что хочет!
Только ты сам подумай что ты написал -
1 Ніхто не знає як він опинився у Німеччині. Ніде не було ані слова що він легально перетнув кордон — фраза, которая сама предполагает ответ. пересек границу. Далее в какой способ, могу предположить, что ты сам редко посещал Германию, и наверно просто не знаешь. что на всех дорогах в Германию стоят блок посты с авто «зеленного цвета».
Даже, предполагая, нелегальный переход в Румынию или Болгарию, при вьезде в «Шенген» все равно нужен паспорт в который поставят отметку и без отметки о вьезде его сразу задержат.
2 Оператор отримав від лікаря інформацію про карту і далі звʼязувався з мамою та посольством. — самому не смешно, оператор с кем-то связовался, получив информацию, которая записалась и была передана оператором. кто согласно штатному расписанию может взять на себя ответственность связываться с консульством и МВД?
Можно продолжать и дальше -но каждый верит в то что хочет! Ладно, я еще раз повторяю, ты прав, а я л.о.х. тебя такое положение дел устроит?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 листопада 2023, 11:41
#
…у базах даних МВС клієнт числився зниклим безвісти… Написано так? Значит он уже был в «реестре»! Значит уже прошло более трех месяцев с подачи родственниками заявления!
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0
Три літри
Три літри
29 листопада 2023, 11:55
#
Можливо людина зникла ще навесні, можливо минулого року, можливо вона потрапила на окуповану теріторію і звідти вибиралась через Європу, але не доїхала до України. Варіантів купа, а вторгнення дегенератів відбулось не три, а 20 місяців тому.
Мій сусід по дачі пережив це, він досі сидить у Івано-Франківську і не хоче повертатись у Харків. При тому що до вторгнення був суто російськомовним і можна навіть сказати симпатизитував Росії.

Ми не знаємо що сталося з людиною і ніхто нам цього зараз не розповість. Тож можна гадати, але не треба стверджувати маючи абсолютно роль інформації про людину.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 листопада 2023, 12:05
#
Еще раз повторяю, ты как всегда прав! А я л.о.х. Тебя так устроит?
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+15
ch777
ch777
29 листопада 2023, 12:52
#
Вкрай сумнівна історія з порушеннем банківської таємниці, тобто можно написати з будь-якої імейл адреси схожу на «офіційну» а у відповідь монобанк відправить ПІБ власника карти
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0
Три літри
Три літри
29 листопада 2023, 16:57
#
Вкрай сумнівна історія з порушеннем банківської таємниці

Немає ніякого порушення банківської таємниці

тобто можно написати з будь-якої імейл адреси схожу на «офіційну» а у відповідь монобанк відправить ПІБ власника карти

— банк не передавав лікарні ПІБ
— офіційнійсть адреси легко перевіряється, для цього існують вже давно не нові технології цифрового підпису
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