Картковий ринок у третьому кварталі: частка безготівкових операцій з картками надалі зростає

Безготівкові розрахунки українців перебувають на високому рівні й надалі зростають. Про це свідчить статистика використання протягом третього кварталу 2023 року платіжних карток, емітованих банками України, повідомляє пресслужба НБУ .

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Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у третьому кварталі 2023 року становила 1 972,5 млн шт., а їхня сума — 1 407,1 млрд грн. З них безготівковими були 1 844,6 млн операцій на загальну суму 890,8 млрд грн.

Частка безготівкових операцій у третьому кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — досягає 93,5% (за другий квартал 2023 року — 62,1% та 92,8% відповідно).

Тобто українці й надалі віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками. Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у третьому кварталі цього року найбільше здійснених операцій з використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі (73,6% та 47,0% відповідно) — здійснено 1358,1 млн операцій на суму 419,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку

Перекази з картки на картку у третьому кварталі 2023 року становили третину за сумою (31,3%) та майже десятину за кількістю (8,1%) усіх безготівкових операцій. Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,5% за сумою та 13,9% за кількістю.

Середня сума

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі - 309 грн (у другому кварталі цього року — 310 грн);

з переказу з картки на картку — 1 854 грн (1 829 грн);

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 504 грн (495 грн).

Платіжна інфраструктура

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережі у вересні порівняно з січнем зросла на 17,1% (до 419,5 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 35% (до 428,3 тис. шт.).

Банкоматна мережа поступово відновлюється — кількості банкоматів з початку року збільшилась на 1,3% (до 15,8 тис. шт.).

Платіжні картки

За підсумками вересня 2023 року, загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 112,4 млн шт. Це на 3% більше порівняно з січнем цього року. Суттєвіше збільшилася кількість платіжних карток, за якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, на 9% (із 45,9 млн шт. у січні до 50 млн шт. у вересні).

Безконтактні картки

Надалі зростає і загальна кількість безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками вересня цього року, збільшилася на 12% порівняно з січнем. Загалом більше половини (58%) активних платіжних карток у вересні - це безконтактні картки.

Токенізовані картки

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 32% (до 11,3 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток їх частка становить 23% (у січні 2023 року — 19%). Тобто токенізованою є майже кожна четверта активна платіжна картка.

Як наслідок, менше десятої частини операцій (9,1% за сумою та 8,0% за кількістю) у третьому кварталі цього року здійснювалося в торговельній та сервісній мережах з фізичним зчитуванням даних із носія платіжної картки.

У другому кварталі 2023 року частка таких операцій становила 10,6% та 9,4% відповідно. Решта операцій були безконтактними (з використанням безконтактної платіжної картки або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума у третьому кварталі 2023 року становила 381,1 млрд грн (у другому кварталі - 344,5 млрд грн).