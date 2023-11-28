Гра у довгу: власники 70% біткоїнів не переміщали їх протягом року

Частка BTC, що приносять потенційний прибуток, досягла 83,7% від загальної пропозиції. Такий показник є найбільшим за історію. Про це пише ForkLog з посиланням на Bitfinex .

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Власники BTC не поспішають продавати монети

За даними аналітиків, співвідношення між короткостроковими та довгостроковими власниками цифрового золота зміщується на користь останніх.

Експерти зазначають, що за рік обсяг «прибуткових» біткоїнів, які холдери тримають на гаманцях, досягла максимуму, це приблизно 16,3 млн монет. 70% BTC не переміщалися з акаунтів. При цьому 60% монет залишаються без руху вже протягом двох років.

Ринок в сильній позиції

На думку фахівців Bitfinex, ці показники означають, що ринок перебуває «в сильній позиції», оскільки власники монет бачать позитивну віддачу від своїх інвестицій і не поспішають ліквідувати активи.

Експерти також підкреслили, що біткоїн не вийшов з поточного цінового діапазону минулого тижня, незважаючи на негативний фон новин навколо Binance.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, ціна першої криптовалюти оновила річний максимум й перевищила $38 тис. Аналітики Matrixport вважають, що котирування проб'ють рівень $40 000 до кінця року.

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