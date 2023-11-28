Гра у довгу: власники 70% біткоїнів не переміщали їх протягом року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 листопада 2023, 18:11

Гра у довгу: власники 70% біткоїнів не переміщали їх протягом року

Частка BTC, що приносять потенційний прибуток, досягла 83,7% від загальної пропозиції. Такий показник є найбільшим за історію. Про це пише ForkLog з посиланням на Bitfinex.

Частка BTC, що приносять потенційний прибуток, досягла 83,7% від загальної пропозиції.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Власники BTC не поспішають продавати монети

За даними аналітиків, співвідношення між короткостроковими та довгостроковими власниками цифрового золота зміщується на користь останніх.

Експерти зазначають, що за рік обсяг «прибуткових» біткоїнів, які холдери тримають на гаманцях, досягла максимуму, це приблизно 16,3 млн монет. 70% BTC не переміщалися з акаунтів. При цьому 60% монет залишаються без руху вже протягом двох років.

Ринок в сильній позиції

На думку фахівців Bitfinex, ці показники означають, що ринок перебуває «в сильній позиції», оскільки власники монет бачать позитивну віддачу від своїх інвестицій і не поспішають ліквідувати активи.

Експерти також підкреслили, що біткоїн не вийшов з поточного цінового діапазону минулого тижня, незважаючи на негативний фон новин навколо Binance.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, ціна першої криптовалюти оновила річний максимум й перевищила $38 тис. Аналітики Matrixport вважають, що котирування проб'ють рівень $40 000 до кінця року.

Читайте також: Новий голова Binance пообіцяв трансформувати криптобіржу

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kolya12377
Kolya12377
29 листопада 2023, 10:00
#
Нагреют засидевшихся и думающих, что прошли очередные 4 года и снова будет рост во много раз? Или ФРС будет важнее сдержать инфляцию и рост золота и они будут подогревать биток с печатного станка, чтоб он рос и в него шли лишние доллары?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами