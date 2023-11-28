Новий голова Binance пообіцяв трансформувати криптобіржу, шахрайство в Hounax: що нового на ринку

Cуд США заборонив Чанпену Чжао виїзд з країни до засідання — Reuters

Суддя Річард Джонс поставив, що колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао повинен залишатися в Сполучених Штатах до винесення вироку 23 лютого 2024 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на судовий документ.

«Чжао буде зобов’язаний залишатися в США доти, доки суд Сіетла не розгляне питання про те, чи слід йому залишитися до слухань щодо винесення вироку в лютому, або ж йому дозволять повернутися в ОАЕ», — повідомляють журналісти.

Також в повідомленні сказано, що Чжао загрожує максимальний термін тюремного ув’язнення у 18 місяців і він погодився не оскаржувати його.

Раніше уряд США у своєму клопотанні про перегляд рішення судді щодо виїзду підсудного з країни заявив, що Чжао повинен залишатися на волі до винесення вироку, але тільки в США.

Нагадаємо, регулятор звинуватив Binance.US у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

14 червня суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс для забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі.

Криптоплатформу Hounax звинуватили в шахрайстві та крадіжці $15,4 млн

Поліція Гонконгу почала розслідування щодо криптовалютної платформи Hounax. Компанію підозрюють у шахрайстві та крадіжці 120 млн гонконгських доларів — приблизно $15,4 млн. Про це повідомляє South China Morning.

25 листопада 2023 року правоохоронні органи повідомили, що отримали заяви від 131 людини про втрату грошових коштів унаслідок шахрайства. Користувачі звинуватили криптовалютну платформу Hounax в організації злочинної схеми для виманювання грошових коштів.

Згідно з даними поліції, одна з клієнток — 69-річна пенсіонерка — втратила 12 млн гонконгських доларів (близько $1,5 млн). Інші постраждалі вклали в платформу від 12 000 до 10 млн гонконгських доларів (від $1500 до $1,3 млн).

Користувач, який втратив 150 000 гонконгських доларів ($19 000), заявив, що спочатку не знав нічого про платформу. У Facebook він деякий час спілкувався з шахраями, які видавали себе за фінансових експертів. Надалі він приєднався до їхнього чату у WhatsApp, де йому давали поради щодо інвестицій в акції.

Через деякий час учасники групи заявили, що торгівля не дає бажаного результату і варто вкласти кошти в Hounax, каже жертва афери. Шахраї запевнили потенційного клієнта в можливості виведення коштів і навіть продемонстрували платіжки, стверджує потерпілий.

Після цього чоловік вклав 20 000 гонконгських доларів у платформу. У вересні 2023 року він успішно вивів частину коштів. За словами жертви, майданчик виглядав легітимним і надійним, оскільки компанія була внесена до реєстру канадських фірм. До того ж Hounax не значилася в переліку підозрілих платформ на сайті поліції Гонконгу, додав він.

Клієнти звинувачують місцеву владу в запізнілій публікації попередження про можливу аферу. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів внесла Hounax до списку підозрілих компаній 1 листопада 2023 року. Користувачі впевнені, що агентство діяло занадто повільно.

Після подання заяв у поліцію компанія спробувала вирішити питання за допомогою часткової виплати заблокованих коштів. Деяким користувачам видали активи, але в поліції зазначили, що фірма діяла навмання, а суми не відповідали реальним заборгованостям.

До того ж багатьом користувачам відмовляли у виплаті коштів із різних причин, а в окремих випадках із них стягували «комісію» до 80% від суми заблокованих активів, зазначили правоохоронці.

Новий голова Binance пообіцяв трансформувати криптобіржу

Binance впровадить традиційну корпоративну структуру і почне розкривати інформацію. Такими планами в інтерв'ю Fortune поділився її новий голова Річард Тенг.

21 листопада Тенг, який обіймав на той момент посаду керівника з регіональних ринків Binance, змінив Чанпена Чжао на посаді гендиректора.

Того самого дня під час угоди з Мін'юстом США біржа вирішила виплатити $4,3 млрд, а Чжао погодився покинути крісло CEO і на штраф у розмірі $50 млн.

Видання зазначило, що Тенгу належить забезпечити конкурентоспроможність Binance в умовах тиску з боку американської влади. Останнє має на увазі та моніторинг, який буде включено в її діяльність у рамках угоди.

Новий CEO порівняв платформу, якій виповнилося шість років, з дитиною, яка готується піти до початкової школи. за його словами, Binance належить перетворитися з «некерованого» технологічного стартапу на звичайну фінансову компанію.

Топменеджер визнав, що організація зробила низку «помилок» на етапі зростання, але наголосив, що вона винесла з них уроки. За його словами, твердження в мировій угоді не включають звинувачень у незаконному привласненні коштів клієнтів. Тенг вказав на багаторічний досвід із забезпечення безпеки активів користувачів.

Новий голова біржі відзначив довіру до нього з боку Чанпен Чжао, з яким вони працюють з 2021 року, а також усієї команди співробітників. Набуті ним знання в період роботи в регуляторах Абу-Дабі та Сінгапуру допоможуть керувати компанією в майбутньому, додав він.

Тенг відповів ствердно на запитання, чи впровадить Binance традиційну корпоративну структуру під його керівництвом. Топменеджер уточнив, що останнє передбачає наявність ради директорів, штаб-квартиру і фінансову прозорість.

Хезболла і ХАМАС переходять із біткоїна на мережу Tron

Угруповання Хезболла і ХАМАС використовують мережу Tron для фінансування своєї діяльності. Організації все частіше відмовляються від біткоїна і переходять на цей блокчейн. Про це повідомляє Reuters.

Експерти проаналізували операції Ізраїлю з блокування та конфіскації цифрових коштів, що мають стосунок до угруповань, у період із липня 2021 року до жовтня 2023 року.

За цей час Національне бюро по боротьбі з фінансуванням тероризму (NBCTF) заблокувало 143 гаманці мережі Tron за можливий зв’язок із забороненими організаціями.

Виявлені випадки спонсорування бойовиків демонструють тенденцію до поступової відмови від біткойна на користь згаданого блокчейна, вважають аналітики. Угруповання приваблює низька комісія, стабільність і швидкість транзакцій, йдеться у звіті.

CEO компанії Merkle Science Мріганка Паттнаїк також вказує на стрімко зростаючу кількість гаманців угруповань у мережі Tron. Паралельно з цим NBCTF все рідше зустрічає пов’язані з організаціями адреси, на яких зберігається біткойн.

Представник Tron Хейвард Вонг у коментарі для Reuters заявив, що всі технології «теоретично можуть використовуватися для сумнівної діяльності». Як приклад він навів долари США, які застосовуються для відмивання грошей.